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В Одессе смерч чуть не унес подростка

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- ВБ
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На видео, появившемся в Сети, видно, как поднимается ураган, после чего небольшой смерч поднял в воздух сначала палатку, а потом и мальчика.

14-летний не успел вовремя скрыться от смерча, взлетел вверх, перевернулся и упал животом на землю. К нему тут же подбежала находившаяся рядом девочка-подросток и попыталась оказать ему помощь.

Украинские СМИ сообщают, что ребенок получил травмы лица. У него серьезный ушиб челюсти, выбиты несколько зубов. Из-за полученных травм не открывается рот. Ему наложили швы в области губ и подбородка.


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URL: https://www.vb.kg/373516
Теги:
погода, Украина, больница
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