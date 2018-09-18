В Одессе смерч чуть не унес подростка

На видео, появившемся в Сети, видно, как поднимается ураган, после чего небольшой смерч поднял в воздух сначала палатку, а потом и мальчика.

14-летний не успел вовремя скрыться от смерча, взлетел вверх, перевернулся и упал животом на землю. К нему тут же подбежала находившаяся рядом девочка-подросток и попыталась оказать ему помощь.

Украинские СМИ сообщают, что ребенок получил травмы лица. У него серьезный ушиб челюсти, выбиты несколько зубов. Из-за полученных травм не открывается рот. Ему наложили швы в области губ и подбородка.