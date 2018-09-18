При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан следователь МВД КР

16 сентября 2018 года в Бишкеке АКС ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 313 п.1 ч.2 (Вымогательство взятки) при получении денежных средств в размере 100 000 (сто тысяч) сомов с поличным задержан следователь ОВД г.Балыкчы Иссык-Кульской области старший лейтенант милиции "Ш.у.А".

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у гражданина за принятие положительного процессуального решения в рамках возбужденного уголовного дела.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, сообщает пресс-служба ГКНБ КР. Ведется следствие.