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В Чуйской области нашли снаряды времен ВОВ?

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- ВБ
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Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 17 сентября 2018 года в РОВД Сокулукского района поступила информация об обнаружении снарядов в с.Ак-Жол Сокулукского района.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ, МЧС и МВД КР. В ходе осмотра местности обнаружены старые, заржавевшие, непригодные к использованию снаряды в количестве 8 шт.

Как пояснили VB.KG по предварительному осмотру предоставленных пресс-службой ГКНБ фотографий, найденные снаряды, возможно, времен Великой Отечественной войны. Как они оказались в селе Ак-Жол - бывшее село Раздольное - пока не ясно.

В настоящее время проводятся мероприятия по перевозке снарядов на полигон для дальнейшего уничтожения.


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URL: https://www.vb.kg/373520
Теги:
ГКНБ, оружие
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