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Пограничники задержали контрабанду - женские платки из КНР на 82 000 сомов

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 17 сентября 2018 г. пограничники управления ГПС КР по Ошской области задержали контрабандный груз на кыргызско-китайском участке государственной границы.

В ходе несения службы часовой границы заметил подозрительный грузовой автомобиль, который пересек китайский пункт пропуска и, не доехав до КПП "Иркештам" (КР), находясь на территории КНР, остановился у линии границы. Из грузовика выгрузили мешки, и машина уехала обратно вглубь территории Китая. Прибывший на место пограничный наряд ГПС КР обнаружил 19 мешков с товарами народного потребления (женские платки).

Пограничники управления ГПС КР по Ошской области провели работу по поиску и задержанию владельца товара, которым оказался гражданин КНР Х.Ш.Ш., 1971 г.р.

Общая сумма контрабандного груза составила свыше 82 000 сомов.

Согласно Кодексу Кыргызской Республики об административной ответственности задержанный был оштрафован и вместе с грузом передан сотрудникам территориального подразделения ГТС КР для дальнейшего разбирательства


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URL: https://www.vb.kg/373523
Теги:
граница, Китай, контрабанда, Кыргызстан, таможня, ГТС, Погранслужба
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