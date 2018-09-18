Пограничники задержали контрабанду - женские платки из КНР на 82 000 сомов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 17 сентября 2018 г. пограничники управления ГПС КР по Ошской области задержали контрабандный груз на кыргызско-китайском участке государственной границы.

В ходе несения службы часовой границы заметил подозрительный грузовой автомобиль, который пересек китайский пункт пропуска и, не доехав до КПП "Иркештам" (КР), находясь на территории КНР, остановился у линии границы. Из грузовика выгрузили мешки, и машина уехала обратно вглубь территории Китая. Прибывший на место пограничный наряд ГПС КР обнаружил 19 мешков с товарами народного потребления (женские платки).

Пограничники управления ГПС КР по Ошской области провели работу по поиску и задержанию владельца товара, которым оказался гражданин КНР Х.Ш.Ш., 1971 г.р.

Общая сумма контрабандного груза составила свыше 82 000 сомов.

Согласно Кодексу Кыргызской Республики об административной ответственности задержанный был оштрафован и вместе с грузом передан сотрудникам территориального подразделения ГТС КР для дальнейшего разбирательства