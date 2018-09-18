По каким статьям смогут привлечь Абдиля Сегизбаева?

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и экс-генпрокурор Индира Джолдубаева должны ответить перед законом по так называемому дело "Белизгейт". Таким мнением с редакцией VB.KG поделился лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

- Они, в первую очередь, опорочили себя и систему, которую возглавляли. Они, выступая в парламенте с заведомой ложью, унизили весь парламент. И должны ответить перед законом, чтобы впредь никогда не было подобной практики. Это требование закона, чтобы силовики завели на них уголовное дело, - сказал депутат.

Законно ли требование депутата, и по каким статьям могут привлечь к уголовной ответственности бывших глав ГКНБ и Генпрокуратуры? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала экспертам.

Так, экс-заместитель Генпрокурора, генерал-майор юстиции в отставке Кубатбек Кожоналиев выразил убежденность, что в любом случае ответчики должны понести гражданско-правовую ответственность. Хотя бы за моральный ущерб.

- Мне надо изучить это дело, чтобы по меньшей мере определить состав преступления. Но если действительно имела место фальсификация документов, то, безусловно, должны будут привлечены к ответственности соответствующие лица. Самое главное, у какой-либо стороны должен быть официальный документ, высланный по запросу. Все остальные документы юридической силы не имеют. Разве что только для оперативного использования. В суде такой документ, как доказательство, не учитывается. В любом случае если подлог подтвердится, то налицо преступление, зафиксированное в гражданско-правовом кодексе, когда депутатам был нанесен моральный ущерб.- сказал он.

Экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией ГКНБ Максат Мамытканов считает, что прежде, чем заводить уголовное дело, Комитет нацбезопасности и Генпрокуратура по этому делу должны ответить на ряд вопросов. Об этом он также заявил VB.KG.

- Вопросы напрашиваются именно с юридической точки зрения. Все мы помним, как глава ГКНБ Сегизбаев выступил в парламенте с некими документами из Белиза, доказывающими преступные намерения депутатов. Теперь же выясняется, что их нет. Как так получилось, что они были, и исчезли? Значит, это халатность – уголовно наказуемое деяние. Если же был обыкновенный подлог, то это еще одна статья. В любом случае, на все эти вопросы должны дать ответы в Комитете нацбезопасности. Ведь это не простой оперативник выступал с такими заявлениями, а целый глава ГКНБ. А с его стороны это уже как минимум злоупотребление своими должностными полномочиями. Вот вам и еще статья. После всего этого уже Генпрокуратура, как главный надзорный орган, должна дать свою правовую оценку данным деяниям, - отметил Мамытканов.

Напомним, в пятницу на заседании фракции "Ата Мекен" начальник управления собственной безопасности ГКНБ Бактыбек Мусуралиев заявил, что с 2016 по 2018 годы в ГКНБ официально не зарегистрированы какие-либо трастовые документы по "Белизгейту".

Осенью 2016 года на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, что депутаты от фракции "Ата Мекен" - Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова были заинтересованы в продаже более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком", и что это подтверждают документы, которые получены из Белиза - государства в Центральной Америке. Однако сами парламентарии заявили о невиновности.

Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, заявил, что если информация по "Белизгейту" не подтвердится, Абдиль Сегизбаев "ответит за это".