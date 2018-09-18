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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с Наиной Ельциной

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 сентября, встретился с экс-первой леди Российской Федерации, членом попечительского совета Президентского центра Б. Н. Ельцина Наиной Ельциной, прибывшей в Кыргызстан по случаю 25-летнего юбилея Кыргызско-Российского Славянского университета.

Глава государства выразил признательность за ее визит в Кыргызстан и участие в праздновании 25-летнего юбилея Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ), носящего имя первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина.

"Данный университет является одним из самых успешных проектов кыргызско-российских отношений. Все эти годы КРСУ успешно выполняет возложенную на него высокую миссию - сохраняет единое образовательное и научное пространство, продвигает новые знания и технологии. Для студентов, которые сегодня получат стипендии из Ваших рук, это станет дополнительным стимулом в получении образования", - подчеркнул Президент.

Сооронбай Жээнбеков пригласил Наину Иосифовну принять участие в Международном Иссык-Кульском Форуме интеллектуалов, посвященном 90-летию Чингиза Айтматова.

Наина Ельцина выразила благодарность за теплый прием и приглашение. Она выразила уверенность, что КРСУ, как один из успешных проектов двусторонних отношений, будет достойно продолжать лучшие традиции народов двух стран.

Президент Сооронбай Жээнбеков подарил Наине Ельциной сборник произведений Чынгыза Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/373525
Теги:
президент, Россия, Кыргызстан, КРСУ, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов
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