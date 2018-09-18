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"Кумтор" - лидер по результатам производственной деятельности за 2017 год

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Национальный статистический комитет опубликовал ТОП 200 компаний Кыргызской Республики по результатам производственной и финансовой деятельности за 2017 год.

Первую почетную строчку рейтинга занимает "Кумтор Голд Компани". Следом идет ОАО "Электрические станции". На третьей строчке ОсОО "КАЗ Минералс Бозымчак".

С 4 по 8 место соответственно разместились ЗАО "Альфа Телеком", ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", ОсОО "Скай Мобайл", ОсОО "Алтынкен" и ОАО "Международный аэропорт "Манас":

Список компаний, попавших в рейтинг Нацстаткомитета:

Наименование предприятийРейтинг
Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани"1
Открытое акциoнерное общество "Электрические станции"2
Общество с ограниченной ответственностью "КАЗ Минералс Бозымчак"3
Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком"4
Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"5
Общество с ограниченной ответственностью "Скай Мобайл"6
Общество с ограниченной ответственностью "Алтынкен"7
Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"8
Общество с ограниченной ответственностью "НУР Телеком"9
Открытое акционерное общество "Северэлектро"10
Общество с ограниченной ответственностью "Интергласс"11
Открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз"12
Закрытое акционерное общество "Южно-Кыргызский цемент" (ИУ-Казахстан)13
Общество с ограниченной ответственностью "Vertex Gold Company" ("Вертекс Голд Компани")14
Закрытое акционерное общество "КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТТЛЕРС"15
ОАО Кыргызалтын16
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Народный"17
Общество с ограниченной ответственностью "НЕМАН-ФАРМ"18
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМАШ-РАДИАТОР"19
Открытое акционерное общество "Транснациональная корпорация "Дастан"20
Открытое акционерное общество "Кантский цементный завод"21
Общество с ограниченной ответственностью "Avia Traffic Company"(Авиа Траффик Компани)22
Общество с ограниченной ответственностью "ШНОС"23
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР НЕФТЬ"24
Открытое акционерное общество "Бишкексут"25
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Авангард Стиль"26
Общество с ограниченной ответственностью "Южный Комбинат Строительных Материалов"27
Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи"28
Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерский Дом "Куликовский"29
Открытое акционерное общество "Бишкектеплосеть"30
Представительство "CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION IN KYRGYZSTAN" 31
Открытое акционерное общество "Каинды Кант"32
Общество с ограниченной ответственностью "TOP NOTCH"("ТОП НОЧЬ")33
Открытое акционерное общество "Востокэлектро"34
Государственное предприятие "Кыргызаэронавигация"35
Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Эйр Манас"36
Общество с ограниченной ответственностью "AKNET" ("АКНЕТ")37
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан"38
Общество с ограниченной ответственностью "Кант ТШП"39
Общество с ограниченной ответственностью "ЭлКат"40
Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Мунай"41
Общество с ограниченной ответственностью "Пэрити Коал"42
Общество с ограниченной ответственностью "Умут и Ко"43
Открытое акционерное общество "АРПА" имени Насыркула Урманбетова44
Общество с ограниченной ответственностью "КДВ Бишкек"45
Закрытое акционерное общество "Шоро"46
Закрытое акционерное общество "Бета Кыргызстан Интернэшнл"47
Закрытое акционерное общество "РН-Кыргызнефтепродукт"48
Общество с ограниченной ответственностью "Юнит-Реактив-Фарма" (ЮРФА)49
Общество с ограниченной ответственностью "Bishkek Park" ("Бишкек Парк")50
Общество с ограниченной ответственностью "Эляй"51
Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Коньягы"52
Общество с ограниченной ответственностью "KazGrain"(КазГрейн)53
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Орион"54
Государственное предприятие "Мостостроительный отряд Национальной Компании "Кыргыз темир жолу"55
Открытое акционерное общество "Кыргызтелеком"56
Закрытое акционерное общество "Берекет"57
Общество с ограниченной ответственностью "Мурас-Спорт"58
Общество с ограниченной ответственностью "RG Brands Кыргызстан" (Эр Джи Брэндс Кыргызстан)59
Общество с ограниченной ответственностью "Электросила"60
Общество с ограниченной ответственностью "R.G. Company" ("Р.Джи. Компани")61
Общество с ограниченной ответственностью "Mega-Line" ("Мега-Лайн")62
Общество с ограниченной ответственностью "Forester" (Форестер)63
Общество с ограниченной ответственностью "Шин-Лайн"64
Общество с ограниченной ответственностью "Siberia Trade" ("Сибирь Трейд")65
Общество с ограниченной ответственностью "РУСТЭЛЬ"66
Общество с ограниченной ответственностью "CAD-Central Asia Distribution" (САД-Сентрал Азия Дистрибьюшион)67
Государственное предприятие "Инфоком" при Государственном агентстве информационных ресурсов и технологий при Правительстве Кыргызской Республики68
Южное управление радиорелейными станциями Филиал открытого акционерного общества "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей69
Открытое акционерное общество "Жалалабатэлектро"70
Закрытое акционерное общество Совместное Предприятие "Италкир"71
Общество с ограниченной ответственностью "АЮ"72
Общество с ограниченной ответственностью "LION"("ЛИОН")73
Открытое акционерное общество "Ак-Куу"74
Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЫН-АЖЫДААР"75
Общество с ограниченной ответственностью "Карвэн - четыре сезона"76
Турецкая фирма "PLASFORM AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S."77
Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго"78
Общество с ограниченной ответственностью "Галерея"79
Государственное предприятие "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики"80
Общество с ограниченной ответственностью "ЛС ВАЙКИКИ Ритейл Кей Джи"81
Общество с ограниченной ответственностью "Мадина"82
Общество с ограниченной ответственностью "Первая Металлобаза"83
Учреждение "Генеральная дирекция свободной экономической зоны "Бишкек"84
Общество с ограниченной ответственностью "Шедевр"85
Закрытое акционерное общество "Бета Иншаат Ятырымжылык"86
Общество с ограниченной ответственностью "Ювелирный завод "Алтын"87
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" ("TEXTILE TRANS")88
Общество с ограниченной ответственностью "М.И. Компани"89
Общество с огpаниченной ответственностью "Темир Тулпар"90
Общество с ограниченной ответственностью "ЭМАРК Групп"91
Открытое акционерное общество "Завод Айнур"92
Общество с ограниченной ответственностью "TEZ JET" ("ТЕЗ ДЖЕТ")93
Общество с ограниченной ответственностью "SILK ROUTE TRADING L.T.D." ("СИЛК РОУТ ТРЕЙДИНГ ЛТД")94
Общество с ограниченной ответственностью "Apple City International" ("Еппл Сити Интернешнл")95
Общество с ограниченной ответственностью "Аллор-Строй-Сервис"96
Общество с ограниченной ответственностью "Имарат Строй"97
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛДАТИ ПЛЮС"98
Закрытое акционерное общество "Шарбон"(Charbon)99
Общество с ограниченной ответственностью "КАНТ-СУТ"100
Общество с ограниченной ответственностью "Элнур Дан"101
Закрытое акционерное общество "Atalyk Group" ("Аталык Групп")102
Общество с ограниченной ответственностью "Imperial Tobacco Kyrgyzstan" ("Империал Тобакко Кыргызстан")103
Общество с ограниченной ответственностью "НАКТА ОЙЛ"104
Общество с ограниченной ответственностью "УзгенЭнергоУголь"105
Учр."Бишкек.городск.упр.по землеуст.и регистр.прав на недвиж.имущ-во Департ.кадастра и регистр.прав на недв.имущ.при Гос.регистр-й службе при Прав.КР"106
Общество с ограниченной ответственностью "YIWU International Company LTD-FEZ"107
Общество с ограниченной ответственностью "АйЭл курулуш"108
Общество с ограниченной ответственностью "Key Distribution Company" (Кей Дистрибьюшн Компани)109
Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис"110
Общество с ограниченной ответственностью "АЮ Курулуш"111
Общество с ограниченной ответственностью "Яшар Групп"112
Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Тулпар"113
Общество с ограниченной ответственностью "Восход и К"114
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИС-Курулуш"115
Общество с ограниченной ответственностью "Кармис"116
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофМеталл"117
Общество с ограниченной ответственностью "Жагалмай"118
Общество с ограниченной ответственностью "Дордой базары"119
Открытое акционерное общество "Таш-Темир"120
Общество с ограниченной ответственностью "Каприз"121
Закрытое акционерное общество "Сут Булак-Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюпе"122
Открытое акционерное общество "Эйр Кыргызстан"123
Общество с ограниченной ответственностью "Космопарк"124
Общество с ограниченной ответственностью "ПИЛОН"125
Общество с ограниченной ответственностью Охранное Агентство "Заслон"126
Общество с ограниченной ответственностью "Let's Go Drinks" (Летс Гоу Дринкс)127
Общество с ограниченной ответственностью "Мостдорстрой"128
Закрытое акционерное общество "Ак-Жалга"129
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Ойл"130
Филиал Бишкекский Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"131
Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс"ЭлДан Аталык"132
Общество с Ограниченной Ответственностью "Имарат Прогресс"133
Общество с ограниченной ответственностью "БИМЕД Фарм"134
Открытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма "Бишкеккурулуш"135
Общество с ограниченной ответственностью "МИС СУТ"136
Закрытое акционерное общество "Межбанковский Процессинговый Центр"137
Государственное предприятие "Республиканский Радиотелецентр Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики"138
Компания с ограниченной ответственностью "ALS INSPECTION UK LIMITED (АЭЛЭС ИНСПЕКШН ЮКА ЛИМИТЕД)139
Общество с ограниченной ответственностью "Фармамир"140
Общество с ограниченной ответственностью "Племенной птицеводческий завод "ТриТ"141
Общество с ограниченной ответственностью "РИХА"142
Учреждение "Дирекция строительства водохозяйственных объектов Депаратамента водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства и мелиорац143
Общество с ограниченной ответственностью "Артезиан"144
Общество с ограниченной ответственностью "Даннур-Юг"145
Общество с ограниченной ответственностью "Тегене"146
Общество с ограниченной ответственностью "Кыргызская промышленная компания нефть и газ"147
Общество с ограниченной ответственностью "САЛКЫН"148
Общество с ограниченной ответственностью "Юни Хелп" "Uni Help"149
Общество с ограниченной ответственностью "ST.ART LTD" ("СТ.АРТ ЛТД")150
Филиал Акционерного Общества ЧАКЫР ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИЖАРЕТ в Кыргызской Республике151
Общество с ограниченной ответственностью "City Center" ("Сити Центр")152
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "DORDOI-PLAZA" "ДОРДОЙ ПЛАЗА"153
Общество с ограниченной ответственностью "КЕД КГЗ"154
Общество с ограниченной ответственностью "Алтын шампаны"155
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурсы Средней Азии"156
Государственное учреждение "Департамент государственных зданий при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики"157
Общество с ограниченной ответственностью "ДУФРЕМОЛ кей джи"158
Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики159
Представительство Акционерного общества с ограниченной ответственностью "Синьцзянская компания группа дорог и мостов Бэй Синь" в КР160
Общество с ограниченной ответственностью Охранно-Детективное Агентство "Дордой-Секьюрити"161
Общество с ограниченной ответственностью Горно-промышленная компания "Природное золото"162
Общество с ограниченной ответственностью "SUNCAPE"(САНКЕЙП)163
Общество с ограниченной ответственностью "Айлана"164
Открытое акционерное общество "Проектный Институт "Кыргызгипрострой"165
Общество с ограниченной ответственностью "ВУЛКАН плюс"166
Закрытое акционерное общество "Строительное Управление N12"167
Общество с ограниченной ответственностью "БИОВИТ"168
Общество с ограниченной ответственностью "ASIAN MED TRADE" (ЭЙШН МЕД ТРЕЙД)169
Общество с ограниченной ответственностью "КУЛУКЕ"170
Общество с ограниченной ответственностью "ПромВентиляция"171
Общество с ограниченной ответственностью "Elite House" (Элит Хаус)172
Общество с ограниченной ответственностью "Сян Тдэй"173
Общество с ограниченной ответственностью "Кыргызский ювелирный завод "Алтын"174
Открытое акционерное общество "Cotton-Textile Factory" (Коттон текстиль фэктори)175
Государственное предприятие "Аскер Курулуш" при Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики176
Общество с ограниченной ответственности "Среднеазиатский петролеум"177
Общество с ограниченной ответственностью "Alina Trade Bishkek" (Алина Трейд Бишкек)178
Общество с ограниченной ответственностью "Goodwill Company" (Гудвил Компани)179
Закрытое акционерное общество "Кум-Шагыл"180
Общество с ограниченной ответственностью "SAN & COMPANY" ("САН И КОМПАНИ")181
Общество с ограниченной ответственностью "МОСТ ГРУПП"182
Общество с ограниченной ответственностью "КАРИБЕ-ЮГ"183
Общество с ограниченной ответственностью "Билет Стандарт"184
Общество с ограниченной ответственностью "Горнодобывающая компания Сан Хэ"185
Общество с ограниченной ответственностью "OZTOPRAK" ("ОЗТОПРАК")186
Общество с ограниченной ответственностью "Тридас"187
Общество с ограниченной ответвенностью "Юридическая компания "Бренд"188
Общество с ограниченной ответственностью "МУЗА"189
Закрытое акционерное общество "Урсус"190
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМИР"191
Общество с ограниченной ответственностью "Росс-Прокат КейДжи"192
Общество с ограниченной ответственностью "СГК-Трубопроводстрой-7 Азия"193
Общество с ограниченной ответственностью "Фан Юан"194
Общество с ограниченной ответственностью "Asiamotors" (Азиямоторс)195
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство коммерческой информации "Кыргызстан"196
Общество с ограниченной ответственностью "Дали"197
Общество с ограниченной ответственностью "Глория Трэйд"198
Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис плюс"199
Общество с ограниченной ответственностью "Дан-Юг"200


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Теги:
аэропорт, Бозымчак, экономика, Мегаком, Кумтор, Манас
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Комментарии
Тыняна Марковна
18.09.2018, 17:03
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 1

Из предприятий с гос. долей Кумтор самое эффективно работающее. Может потому что сотрудников туда набирают по конкурсу, а не по кумовству или блату? Недавно читала, что из 900  объектов гос. собственности прибыль поступает только от десяти. 

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