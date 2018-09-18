"Кумтор" - лидер по результатам производственной деятельности за 2017 год

Из предприятий с гос. долей Кумтор самое эффективно работающее. Может потому что сотрудников туда набирают по конкурсу, а не по кумовству или блату? Недавно читала, что из 900 объектов гос. собственности прибыль поступает только от десяти.
Национальный статистический комитет опубликовал ТОП 200 компаний Кыргызской Республики по результатам производственной и финансовой деятельности за 2017 год.
Первую почетную строчку рейтинга занимает "Кумтор Голд Компани". Следом идет ОАО "Электрические станции". На третьей строчке ОсОО "КАЗ Минералс Бозымчак".
С 4 по 8 место соответственно разместились ЗАО "Альфа Телеком", ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", ОсОО "Скай Мобайл", ОсОО "Алтынкен" и ОАО "Международный аэропорт "Манас":
Список компаний, попавших в рейтинг Нацстаткомитета:
|Наименование предприятий
|Рейтинг
|Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани"
|1
|Открытое акциoнерное общество "Электрические станции"
|2
|Общество с ограниченной ответственностью "КАЗ Минералс Бозымчак"
|3
|Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком"
|4
|Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
|5
|Общество с ограниченной ответственностью "Скай Мобайл"
|6
|Общество с ограниченной ответственностью "Алтынкен"
|7
|Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"
|8
|Общество с ограниченной ответственностью "НУР Телеком"
|9
|Открытое акционерное общество "Северэлектро"
|10
|Общество с ограниченной ответственностью "Интергласс"
|11
|Открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз"
|12
|Закрытое акционерное общество "Южно-Кыргызский цемент" (ИУ-Казахстан)
|13
|Общество с ограниченной ответственностью "Vertex Gold Company" ("Вертекс Голд Компани")
|14
|Закрытое акционерное общество "КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТТЛЕРС"
|15
|ОАО Кыргызалтын
|16
|Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Народный"
|17
|Общество с ограниченной ответственностью "НЕМАН-ФАРМ"
|18
|Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМАШ-РАДИАТОР"
|19
|Открытое акционерное общество "Транснациональная корпорация "Дастан"
|20
|Открытое акционерное общество "Кантский цементный завод"
|21
|Общество с ограниченной ответственностью "Avia Traffic Company"(Авиа Траффик Компани)
|22
|Общество с ограниченной ответственностью "ШНОС"
|23
|Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР НЕФТЬ"
|24
|Открытое акционерное общество "Бишкексут"
|25
|Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Авангард Стиль"
|26
|Общество с ограниченной ответственностью "Южный Комбинат Строительных Материалов"
|27
|Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи"
|28
|Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерский Дом "Куликовский"
|29
|Открытое акционерное общество "Бишкектеплосеть"
|30
|Представительство "CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION IN KYRGYZSTAN"
|31
|Открытое акционерное общество "Каинды Кант"
|32
|Общество с ограниченной ответственностью "TOP NOTCH"("ТОП НОЧЬ")
|33
|Открытое акционерное общество "Востокэлектро"
|34
|Государственное предприятие "Кыргызаэронавигация"
|35
|Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Эйр Манас"
|36
|Общество с ограниченной ответственностью "AKNET" ("АКНЕТ")
|37
|Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан"
|38
|Общество с ограниченной ответственностью "Кант ТШП"
|39
|Общество с ограниченной ответственностью "ЭлКат"
|40
|Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Мунай"
|41
|Общество с ограниченной ответственностью "Пэрити Коал"
|42
|Общество с ограниченной ответственностью "Умут и Ко"
|43
|Открытое акционерное общество "АРПА" имени Насыркула Урманбетова
|44
|Общество с ограниченной ответственностью "КДВ Бишкек"
|45
|Закрытое акционерное общество "Шоро"
|46
|Закрытое акционерное общество "Бета Кыргызстан Интернэшнл"
|47
|Закрытое акционерное общество "РН-Кыргызнефтепродукт"
|48
|Общество с ограниченной ответственностью "Юнит-Реактив-Фарма" (ЮРФА)
|49
|Общество с ограниченной ответственностью "Bishkek Park" ("Бишкек Парк")
|50
|Общество с ограниченной ответственностью "Эляй"
|51
|Общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Коньягы"
|52
|Общество с ограниченной ответственностью "KazGrain"(КазГрейн)
|53
|Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Орион"
|54
|Государственное предприятие "Мостостроительный отряд Национальной Компании "Кыргыз темир жолу"
|55
|Открытое акционерное общество "Кыргызтелеком"
|56
|Закрытое акционерное общество "Берекет"
|57
|Общество с ограниченной ответственностью "Мурас-Спорт"
|58
|Общество с ограниченной ответственностью "RG Brands Кыргызстан" (Эр Джи Брэндс Кыргызстан)
|59
|Общество с ограниченной ответственностью "Электросила"
|60
|Общество с ограниченной ответственностью "R.G. Company" ("Р.Джи. Компани")
|61
|Общество с ограниченной ответственностью "Mega-Line" ("Мега-Лайн")
|62
|Общество с ограниченной ответственностью "Forester" (Форестер)
|63
|Общество с ограниченной ответственностью "Шин-Лайн"
|64
|Общество с ограниченной ответственностью "Siberia Trade" ("Сибирь Трейд")
|65
|Общество с ограниченной ответственностью "РУСТЭЛЬ"
|66
|Общество с ограниченной ответственностью "CAD-Central Asia Distribution" (САД-Сентрал Азия Дистрибьюшион)
|67
|Государственное предприятие "Инфоком" при Государственном агентстве информационных ресурсов и технологий при Правительстве Кыргызской Республики
|68
|Южное управление радиорелейными станциями Филиал открытого акционерного общества "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей
|69
|Открытое акционерное общество "Жалалабатэлектро"
|70
|Закрытое акционерное общество Совместное Предприятие "Италкир"
|71
|Общество с ограниченной ответственностью "АЮ"
|72
|Общество с ограниченной ответственностью "LION"("ЛИОН")
|73
|Открытое акционерное общество "Ак-Куу"
|74
|Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЫН-АЖЫДААР"
|75
|Общество с ограниченной ответственностью "Карвэн - четыре сезона"
|76
|Турецкая фирма "PLASFORM AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S."
|77
|Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго"
|78
|Общество с ограниченной ответственностью "Галерея"
|79
|Государственное предприятие "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики"
|80
|Общество с ограниченной ответственностью "ЛС ВАЙКИКИ Ритейл Кей Джи"
|81
|Общество с ограниченной ответственностью "Мадина"
|82
|Общество с ограниченной ответственностью "Первая Металлобаза"
|83
|Учреждение "Генеральная дирекция свободной экономической зоны "Бишкек"
|84
|Общество с ограниченной ответственностью "Шедевр"
|85
|Закрытое акционерное общество "Бета Иншаат Ятырымжылык"
|86
|Общество с ограниченной ответственностью "Ювелирный завод "Алтын"
|87
|Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" ("TEXTILE TRANS")
|88
|Общество с ограниченной ответственностью "М.И. Компани"
|89
|Общество с огpаниченной ответственностью "Темир Тулпар"
|90
|Общество с ограниченной ответственностью "ЭМАРК Групп"
|91
|Открытое акционерное общество "Завод Айнур"
|92
|Общество с ограниченной ответственностью "TEZ JET" ("ТЕЗ ДЖЕТ")
|93
|Общество с ограниченной ответственностью "SILK ROUTE TRADING L.T.D." ("СИЛК РОУТ ТРЕЙДИНГ ЛТД")
|94
|Общество с ограниченной ответственностью "Apple City International" ("Еппл Сити Интернешнл")
|95
|Общество с ограниченной ответственностью "Аллор-Строй-Сервис"
|96
|Общество с ограниченной ответственностью "Имарат Строй"
|97
|Общество с ограниченной ответственностью "СОЛДАТИ ПЛЮС"
|98
|Закрытое акционерное общество "Шарбон"(Charbon)
|99
|Общество с ограниченной ответственностью "КАНТ-СУТ"
|100
|Общество с ограниченной ответственностью "Элнур Дан"
|101
|Закрытое акционерное общество "Atalyk Group" ("Аталык Групп")
|102
|Общество с ограниченной ответственностью "Imperial Tobacco Kyrgyzstan" ("Империал Тобакко Кыргызстан")
|103
|Общество с ограниченной ответственностью "НАКТА ОЙЛ"
|104
|Общество с ограниченной ответственностью "УзгенЭнергоУголь"
|105
|Учр."Бишкек.городск.упр.по землеуст.и регистр.прав на недвиж.имущ-во Департ.кадастра и регистр.прав на недв.имущ.при Гос.регистр-й службе при Прав.КР"
|106
|Общество с ограниченной ответственностью "YIWU International Company LTD-FEZ"
|107
|Общество с ограниченной ответственностью "АйЭл курулуш"
|108
|Общество с ограниченной ответственностью "Key Distribution Company" (Кей Дистрибьюшн Компани)
|109
|Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис"
|110
|Общество с ограниченной ответственностью "АЮ Курулуш"
|111
|Общество с ограниченной ответственностью "Яшар Групп"
|112
|Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Тулпар"
|113
|Общество с ограниченной ответственностью "Восход и К"
|114
|Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИС-Курулуш"
|115
|Общество с ограниченной ответственностью "Кармис"
|116
|Общество с ограниченной ответственностью "ПрофМеталл"
|117
|Общество с ограниченной ответственностью "Жагалмай"
|118
|Общество с ограниченной ответственностью "Дордой базары"
|119
|Открытое акционерное общество "Таш-Темир"
|120
|Общество с ограниченной ответственностью "Каприз"
|121
|Закрытое акционерное общество "Сут Булак-Развитие Молочного Сектора в Восточном Тюпе"
|122
|Открытое акционерное общество "Эйр Кыргызстан"
|123
|Общество с ограниченной ответственностью "Космопарк"
|124
|Общество с ограниченной ответственностью "ПИЛОН"
|125
|Общество с ограниченной ответственностью Охранное Агентство "Заслон"
|126
|Общество с ограниченной ответственностью "Let's Go Drinks" (Летс Гоу Дринкс)
|127
|Общество с ограниченной ответственностью "Мостдорстрой"
|128
|Закрытое акционерное общество "Ак-Жалга"
|129
|Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Ойл"
|130
|Филиал Бишкекский Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
|131
|Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс"ЭлДан Аталык"
|132
|Общество с Ограниченной Ответственностью "Имарат Прогресс"
|133
|Общество с ограниченной ответственностью "БИМЕД Фарм"
|134
|Открытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма "Бишкеккурулуш"
|135
|Общество с ограниченной ответственностью "МИС СУТ"
|136
|Закрытое акционерное общество "Межбанковский Процессинговый Центр"
|137
|Государственное предприятие "Республиканский Радиотелецентр Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики"
|138
|Компания с ограниченной ответственностью "ALS INSPECTION UK LIMITED (АЭЛЭС ИНСПЕКШН ЮКА ЛИМИТЕД)
|139
|Общество с ограниченной ответственностью "Фармамир"
|140
|Общество с ограниченной ответственностью "Племенной птицеводческий завод "ТриТ"
|141
|Общество с ограниченной ответственностью "РИХА"
|142
|Учреждение "Дирекция строительства водохозяйственных объектов Депаратамента водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства и мелиорац
|143
|Общество с ограниченной ответственностью "Артезиан"
|144
|Общество с ограниченной ответственностью "Даннур-Юг"
|145
|Общество с ограниченной ответственностью "Тегене"
|146
|Общество с ограниченной ответственностью "Кыргызская промышленная компания нефть и газ"
|147
|Общество с ограниченной ответственностью "САЛКЫН"
|148
|Общество с ограниченной ответственностью "Юни Хелп" "Uni Help"
|149
|Общество с ограниченной ответственностью "ST.ART LTD" ("СТ.АРТ ЛТД")
|150
|Филиал Акционерного Общества ЧАКЫР ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИЖАРЕТ в Кыргызской Республике
|151
|Общество с ограниченной ответственностью "City Center" ("Сити Центр")
|152
|Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "DORDOI-PLAZA" "ДОРДОЙ ПЛАЗА"
|153
|Общество с ограниченной ответственностью "КЕД КГЗ"
|154
|Общество с ограниченной ответственностью "Алтын шампаны"
|155
|Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурсы Средней Азии"
|156
|Государственное учреждение "Департамент государственных зданий при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики"
|157
|Общество с ограниченной ответственностью "ДУФРЕМОЛ кей джи"
|158
|Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики
|159
|Представительство Акционерного общества с ограниченной ответственностью "Синьцзянская компания группа дорог и мостов Бэй Синь" в КР
|160
|Общество с ограниченной ответственностью Охранно-Детективное Агентство "Дордой-Секьюрити"
|161
|Общество с ограниченной ответственностью Горно-промышленная компания "Природное золото"
|162
|Общество с ограниченной ответственностью "SUNCAPE"(САНКЕЙП)
|163
|Общество с ограниченной ответственностью "Айлана"
|164
|Открытое акционерное общество "Проектный Институт "Кыргызгипрострой"
|165
|Общество с ограниченной ответственностью "ВУЛКАН плюс"
|166
|Закрытое акционерное общество "Строительное Управление N12"
|167
|Общество с ограниченной ответственностью "БИОВИТ"
|168
|Общество с ограниченной ответственностью "ASIAN MED TRADE" (ЭЙШН МЕД ТРЕЙД)
|169
|Общество с ограниченной ответственностью "КУЛУКЕ"
|170
|Общество с ограниченной ответственностью "ПромВентиляция"
|171
|Общество с ограниченной ответственностью "Elite House" (Элит Хаус)
|172
|Общество с ограниченной ответственностью "Сян Тдэй"
|173
|Общество с ограниченной ответственностью "Кыргызский ювелирный завод "Алтын"
|174
|Открытое акционерное общество "Cotton-Textile Factory" (Коттон текстиль фэктори)
|175
|Государственное предприятие "Аскер Курулуш" при Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики
|176
|Общество с ограниченной ответственности "Среднеазиатский петролеум"
|177
|Общество с ограниченной ответственностью "Alina Trade Bishkek" (Алина Трейд Бишкек)
|178
|Общество с ограниченной ответственностью "Goodwill Company" (Гудвил Компани)
|179
|Закрытое акционерное общество "Кум-Шагыл"
|180
|Общество с ограниченной ответственностью "SAN & COMPANY" ("САН И КОМПАНИ")
|181
|Общество с ограниченной ответственностью "МОСТ ГРУПП"
|182
|Общество с ограниченной ответственностью "КАРИБЕ-ЮГ"
|183
|Общество с ограниченной ответственностью "Билет Стандарт"
|184
|Общество с ограниченной ответственностью "Горнодобывающая компания Сан Хэ"
|185
|Общество с ограниченной ответственностью "OZTOPRAK" ("ОЗТОПРАК")
|186
|Общество с ограниченной ответственностью "Тридас"
|187
|Общество с ограниченной ответвенностью "Юридическая компания "Бренд"
|188
|Общество с ограниченной ответственностью "МУЗА"
|189
|Закрытое акционерное общество "Урсус"
|190
|Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМИР"
|191
|Общество с ограниченной ответственностью "Росс-Прокат КейДжи"
|192
|Общество с ограниченной ответственностью "СГК-Трубопроводстрой-7 Азия"
|193
|Общество с ограниченной ответственностью "Фан Юан"
|194
|Общество с ограниченной ответственностью "Asiamotors" (Азиямоторс)
|195
|Общество с ограниченной ответственностью "Агентство коммерческой информации "Кыргызстан"
|196
|Общество с ограниченной ответственностью "Дали"
|197
|Общество с ограниченной ответственностью "Глория Трэйд"
|198
|Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис плюс"
|199
|Общество с ограниченной ответственностью "Дан-Юг"
|200