Технология 4G LTE от MegaCom доступна еще в 30 селах

Компания MegaCom продолжает активное развитие сети LTE на всей территории Кыргызстана и увеличение количества базовых станций стандарта 4G, в том числе и в самых отдаленных поселках.

Благодаря запуску новых базовых станций за прошлый месяц сеть четвертого поколения появилась в 30-ти селах. Теперь оценить высокое качество и скорость мобильного 4G-интернета могут жители следующих населенных пунктов:

села Хун Чи Чуйской области;

сёл Ошской области: Кыргызстан, Арек, Орке, Кен-Сай, Тынчтык, Савай-Арык, Кечкен-Джар, Курбан-Кара, Кызыл-Шарк, Андижан-Махалла, Кенджекул, Барак, Жылкелди, Кызыл-Мехнат, Монок, Каарман, Маданият (Жоошский аильный округ), Учкун (Мадынский аильный/округ), Нойгут, Бель-Кыштак, Джаны-Кыштак, Коммунист, Кызыл-Байрак, Керме-Тоо, Арал и Фрунзе;

сёл Джалал-Абадской области: Масадан и Ырыс;

а также двух сёл Таласской области: Кайнар и Кек-Сай.

Также по итогам технических работ было улучшено покрытие сети 4G в городах Чолпон-Ата, Балыкчи и в селах Ак-Кудук Чуйской области, Кара-Ой Иссык-Кульской области, Жапалак, Кенджекул, Таджик-Махалла, Кашгар-Кыштак, Кун-Элек, Мурдаш, Согонду, в селе им.Чапаева Ошской области и в селе Тотия Джалал-Абадской области.

Кроме этого, специалистами компании MegaCom были продолжены работы по усовершенствованию покрытия сетей стандарта 2G и 3G. Существенное улучшение качества голосового сигнала теперь могут почувствовать жители порядка 20-ти населенных пунктов, в том числе и таких густонаселенных городов, как Ош и Чолпон-Ата. Технология третьего поколения запущена в 25-ти селах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областей.

Всю территорию покрытия сети можно посмотреть на интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн, где также можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и оперативно получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.