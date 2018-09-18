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Депутат Строкова рассказала, как сращивается коррупция чиновников из ЕАЭС

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- Оксана Гут
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Почему некоторые парламентарии и чиновники с правительства критикуют преобразования в рамках ЕАЭС – они просто не хотят терять свои места в каких-то коррупционных схемах. Об этом на круглом столе Клуба региональных экспертов КР "Пикир" заявила депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Нардеп привела в пример создание единого рынка лекарственных средств для государств –участниц Евразийского экономического союза.

- Единый фармрынок хотели запустить в 2016 году, потом перенесли на 2017-ый. У нас же до сих пор ничего не готово. Потому что это одна большая коррупционная схема, чего только один департамент лекарственного обеспечения стоит. Там такая коррупция. Мы создали удобную площадку для коррупционеров из других стран. Они приезжают, договариваются – происходит сращивание, - высказалась Строкова.

Она отметила, что то же самое происходит и в других отраслях. Мол, пока добросовестные производители регистрируют товар, через открытые границы свободно проходит контрафакт. При этом бизнесмены, как и государство в целом, остается ни с чем, а отдельные граждане зарабатывают на таких схемах состояние.


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URL: https://www.vb.kg/373531
Теги:
граница, коррупция, лекарства, ЕАЭС, Жогорку Кенеш
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