"Джунда" превышает допустимые нормы по загрязнению сточных вод

Нефтеперерабатывающий завод в Кара-Балте "Джунда" превышает допустимые нормы по загрязнению городских сточных вод. Об этом сегодня, 18 сентября, во время выездного заседания комитета по топливно-экономическому комплексу, VB.KG сообщил глава комитета Кожобек Рыспаев.

- Предельно допустимые нормы содержания нефтепродуктов в воде составляют 3%, у них же выбросы бывают и 0,5% и 1,5% и 5%. Надо разобраться в этой ситуации, - сказал Рыспаев.

Уточним, завод "Джунда " сливает использованную при переработке нефти воду в городскую канализацию. Карабалтинцы неоднократно жаловались на химический запах, который часто появляется в их санузлах. Однако неприятные ароматы - не самое страшное. Вода с содержанием нефтепродуктов попадает вместе с остальными городскими стоками в специальные водохранилища, где воду очищают бактерии. Если в воде содержится больше 5% нефтепродуктов, бактерии погибают, и очистка городских систем может остановиться.

Ранее депутаты из парламентского Комитета по топливно-энергетическому комплексу уже выносили предписания для устранения экологических нарушений на заводе. Администрация "Джунда " исполнила их частично.

Помощник генерального директора Марс Алиев уверен, что завод не нарушает экологические нормы.

- Нас постоянно проверяет Госэкотехинспекция и другие структуры. Мы исполняем все их требования, - прокомментировал Алиев.