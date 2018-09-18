Куда уходит бензин, произведённый на НПЗ "Джунда" в Кара-Балте?

В 2018 году на нефтеперерабатывающем заводе "Джунда" произвели 105,8 тысяч тонн бензина марки АИ-95, 68,9 тысяч тонн - АИ-80 и 15,1 тысяч тонн дизельного топлива. По словам заместителя генерального директора НПЗ "Джунда" Марса Алиева, 89% топлива остаётся на внутреннем рынке Кыргызстана и реализуется на автозаправках.

- Остальные 11% мы экспортируем в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Китай, - рассказал Алиев.

По его словам, несмотря на то, что завод работает с 2014 года, он до сих пор не вышел на свою проектную мощность.

- Это связано с проблемами с поставками сырья и наладкой производственных процессов. Постепенно мы будем увеличивать производство, - заверил представитель завода.

НПЗ "Джунда" закупает сырьё для производства ГСМ в Казахстане. При этом, отметим, сегодня основную потребность Кыргызстана в топливе (до 90%) покрывают поставки с российских НПЗ.