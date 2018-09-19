Погода
$ 69.24 - 69.50
€ 80.50 - 81.40

22 сентября в некоторых районах Бишкека будет отключено водоснабжение

695  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 22 сентября с 9:00 до 17:00 часов в некоторые районы столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проводимыми ЗАО "Кайнар" строительно-монтажными работами по выполнению врезки на трубопроводе холодного водоснабжения Д=150мм в районе 3 микрорайона будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, расположенный по северной стороне улицы Койбагарова от переулка Тобольский до переулка Предгорный в том числе:

- СШ №60;

- ДОО №123;

- Специализированное ДОО №126;

- Почтовое отделение связи №64;

- УВК "Ариэль";

- Частный детский сад "Ариэль Лиор";

- Национальный центр онкологии.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373538
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  