22 сентября в некоторых районах Бишкека будет отключено водоснабжение

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 22 сентября с 9:00 до 17:00 часов в некоторые районы столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проводимыми ЗАО "Кайнар" строительно-монтажными работами по выполнению врезки на трубопроводе холодного водоснабжения Д=150мм в районе 3 микрорайона будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, расположенный по северной стороне улицы Койбагарова от переулка Тобольский до переулка Предгорный в том числе:

- СШ №60;

- ДОО №123;

- Специализированное ДОО №126;

- Почтовое отделение связи №64;

- УВК "Ариэль";

- Частный детский сад "Ариэль Лиор";

- Национальный центр онкологии.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.