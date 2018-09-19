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Милиция Каракола усиливает меры безопасности вблизи школ

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- Оксана Гут
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Городское ОБДД по ОВД города Каракол усиливает меры безопасности в окрестностях школ. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Отмечается, что с началом нового учебного года возрастает риск попадания школьников в ДТП. Поэтому во всех общеобразовательных учреждениях традиционно инспекторы ОБДД города совместно с ЮИД проводят лекции, направленные на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних.

По словам начальника ООБДД по ОВД Каракола Толкуна Дюшембиева, возле среднеобразовательных учреждений установлены 16 вызывных пешеходных светофоров, 70 дорожных знаков, 23 искусственных дорожных препятствия для снижения скорости АМТС и 29 дорожных разметок.

С 1-го сентября инспекторы ДПС перед началом уроков дежурят возле школ. При необходимости они помогают детям перейти дорогу и напоминают правила поведения на дороге не только юным участникам дорожного движения, но и их родителям.

Всего, по данным ОБДД по ОВД Каракола, в школах областного центра учатся свыше 13 тысяч учеников. За 8 месяцев 2018 года на территории города зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадали семеро, двое из них погибли. Большинству пострадавших не было и 12 лет.


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URL: https://www.vb.kg/373539
Теги:
ДТП, Каракол, школа, безопасность, ГУОБДД, пострадавшие, погиб ребенок
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