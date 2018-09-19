После жалобы президенту на руководство, рабочего НПЗ "Джунда" уволили

Рабочий цеха ремонта оборудования нефтеперерабатывающего завода "Джунда" Искендер Мамыркулов лишился работы после видеообращения к президенту КР. Об этом VB.KG рассказал сам уволенный сотрудник.

Искендер Мамыркулов опубликовал свое послание 6 августа в разделе "Народные новости" VB.KG. Он рассказал о нарушениях экологических норм и производственного процесса. Кроме того, по его словам, сотрудники завода, которые работают на промышленном объекте первой категории вредности, не получали положенную законом доплату.

- С 1 сентября только нашему цеху утвердили выплаты дополнительных средств за вредность. Остальные сотрудники до сих пор не получают таких выплат. После этого, 11 сентября, меня уволили за нарушение трудовой дисциплины. Руководство мне прямо сказало, что меня увольняют за запись того видео, - рассказал Искендер Мамыркулов.

Теперь уволенный сотрудник будет добиваться через суд восстановления в должности. Первое слушание состоится 25 сентября.

Кстати, некоторые сведения, о которых говорил Мамыркулов в своем видеообращении, нашли подтверждение. Начальник отдела по промышленной безопасности Госэкотехинспекции Таалай Айдаркулов рассказал VB.KG, что ведомство выписало несколько предписаний об устранении нарушений, связанных с техникой безопасности и экологическими нормами. К примеру, завод "Джунда" использует газопровод, который не прошел технических испытаний, и не был сдан в эксплуатацию. Однако НПЗ "Джунда" пока не исполнил требования Госэкотехинспекции.