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Чиновники и администрация НПЗ "Джунда" обманывают президента?

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- ВБ
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Обращение к президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову от работников НПЗ Джунда прислал некто Искендер.

Рабочий, записавший видео, указывает на ряд экологических и технических норм. По его словам, в 2014 году замдиректор "Джунды" и заместитель госэкотехинспеции заявили, что исправили все выявленные ранее недочеты. Но сделано этого не было. Как и не были повышены зарплаты сотрудникам с учетом вредности производства.

Автор обращения указывает и на такие серьезные недоработки, как отсутствие пожарного оповещения.

"Когда был пожар, мы работали в цехе, и не знали о происходящем. Сирена не работает", - рассказывает рабочий.

URL: https://www.vb.kg/372600
Теги:
нарушения, НПЗ, президент, Джунда, НПЗ Джунда, обман, Сооронбай Жээнбеков
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