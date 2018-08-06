Чиновники и администрация НПЗ "Джунда" обманывают президента?

Обращение к президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову от работников НПЗ Джунда прислал некто Искендер.

Рабочий, записавший видео, указывает на ряд экологических и технических норм. По его словам, в 2014 году замдиректор "Джунды" и заместитель госэкотехинспеции заявили, что исправили все выявленные ранее недочеты. Но сделано этого не было. Как и не были повышены зарплаты сотрудникам с учетом вредности производства.

Автор обращения указывает и на такие серьезные недоработки, как отсутствие пожарного оповещения.

"Когда был пожар, мы работали в цехе, и не знали о происходящем. Сирена не работает", - рассказывает рабочий.