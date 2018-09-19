"Кыргызалтын" ищет инвестора для возрождения Макмала

С 1 сентября на комбинате "Макмалзолото" закрыто производство и сокращены рабочие места. Под сокращение попали 593 сотрудника из 924, числящихся на предприятии. Им будет выплачена компенсация, пообещали в ОАО "Кыргызалтын".

В компании подчеркнули, что комбинат хотели закрыть еще в 2013 году, так как минерально-сырьевая база рудника полностью истощена, и дальнейшая работа является экономически нерентабельной. Однако в силу высокой социальной значимости комбината для Тогуз-Тороуского района он существовал за счет прибыли других филиалов.

В пресс-службе ОАО "Кыргызалтын" VB.KG рассказали, что компания планирует возродить предприятие и вернуть рабочие места.

- В ближайшее время планируется создать юридическое лицо на базе имущественного комплекса филиала с последующим созданием совместного предприятия с инвестором. Уже подготовлены условия и порядок проведения конкурса для поиска инвестора, - сообщили в ОАО "Кыргызалтын".

Конкурс планируется провести в конце декабря этого года. Чтобы он прошел максимально честно и прозрачно, будет создана межведомственная комиссия из числа чиновников, неправительственного сектора и представителей Тогуз-Тороуского района.

- По приблизительным расчетам специалистов, при вложении инвестиций (более 30 млн. долларов), работу рудника "Макмалзолото" можно продлить еще на 10-12 лет. Это значит, что у населения будет работа как на начальном этапе проекта (строительство фабрики и других социальных объектов), так и при его полном запуске, - уверены в ОАО "Кыргызалтын".

Кроме строительства новых объектов компания рассчитывает провести доразведку месторождения, начать переработку хвостов и отвалов комбината Макмалзолото.

Золоторудное месторождение Макмал было обнаружено, разведано и запущено в эпоху СССР. Ожидалось, что жизнедеятельность рудника составит 10 лет, фактически же комбинат проработал 32 года. От налоговых отчислений "Макмалзолота" на 95% зависит бюджет Тогуз-Тороуского района.