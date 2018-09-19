Если бы у Зере была идеальная фигура, такой реакции в обществе бы не было?

Политик Феликс Кулов поделился в FB своим мнением по поводу певицы Зере, ее песни "Кыз" и клипа, обсуждение которых гремит на всех социальных и медийных площадках Кирнета. Текст публикуется в оригинале, без редакторской правки.

Молодые члены партии "Ар-Намыс" попросили меня высказать свое мнение о нашумевшем клипе под названием "Кыз, автором которого является девушка по имени Зере . Посмотрел. Надо сказать, исполнительница выбрала провокационный образ. Но, видимо, без этого экстравагантного хода она того эффекта, на который рассчитывала, не достигла бы.

Потому что слова песни в общем-то безобидные. Более того, обладай исполнительница идеальной фигурой ( хотя я ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь женщине все нравилось в своем теле), этот клип воспринимался бы как очередная музыкальная секси-картинка, а не как форма социального самовыражения и протеста против существующих в обществе архаичных взглядов на примере ношения одежды.

Несмотря на то, что исполнительница показала часть нижнего белья, в клипе не было пошлости. Хотя элемент некоторого шока присутствовал из-за непривычности подачи, как сказано выше, не совсем идеальной фигуры.

Без сомнения, она это прекрасно понимала и даже специально на этом акцентировалась, что сработало на реализацию ее замысла сделать социальный, а не развлекательно- эротический музыкальный сюжет.

Со стороны Зере, как я понимаю, это реакция на непрекращающиеся разговоры, инициированные преимущественно мужчинами, часть из которых осуждает, в частности, ношение хиджаба, а другая, наоборот, – высказывает недовольство по поводу того, как одевается молодежь.

Зере не осуждает ни тех и не других. Она откровенно выступает за свободу ненасильственного самовыражения. Мне такая позиция импонирует. Я считаю, что личная свобода не должна угрожать личной свободе других людей, но при этом все должны придерживаться определенных норм поведения, установленных в обществе, обычаев и традиций, не ущемляющих и не унижающих достоинства человека, недопущения насильного навязывания другим людям своих взглядов в политике, религии и т.д.

После того , как увидел интервью Зере на Азаттык, уже воочию убедился в искренности этой девушки. Она большая умница, воспитанная, не по годам рассудительная. Очень хорошее впечатление оставляет. В соцсетях разные ей даются оценки. Подавляющее большинство доброжелательные. Немало оскорбительных и желчных комментариев. Но это естественно, т.к. клип социальный, многих задел за живое. Остается пожелать ей продолжать занимать активную социальную позицию и не позволить другим втянуть себя в то, что будет противоречить ее убеждениям.