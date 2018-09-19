Зере написала заявление в милицию в связи с угрозами убийства

"Дорогие друзья,

Негатив я предпочитаю игнорировать, но угрозы о физической расправе игнорировать нельзя. Я написала заявление. Хочу чтобы:

1. Люди помнили, что даже сообщение может быть уголовно наказуемым.

2. Чтобы жертвы угроз знали, чтó следует сделать в таких ситуациях.

Спасибо за вашу оперативную помощь и поддержку. Я предоставила участковому все возможные улики, которые вы помогли найти. Надеюсь, будь это не я, а кто-то другой, менее обсуждаемый, мы бы точно также сработались.

И, пожалуйста, не занимайтесь самосудом", - написала певица на Facebook.

Напомним, ранее Зере выкладывала скрин переписки, где мужчина на кыргызском языке угрожает ей убийством, если она не удалит с Интернета свой клип.