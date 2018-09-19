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Минэконом отзовет НПА, ухудшающие положение бизнес-субъектов

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- ВБ
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18 сентября т.г. в Министерстве экономики состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов, затронутых на встрече президента Сооронбая Жээнбекова с представителями бизнес-сообщества.

"В рамках диалога главы государства и бизнесменов было поднято много проблемных тем. Те из них, которые касаются полномочий и сферы деятельности Министерства экономики, мы систематизируем и немедленно приступим к выполнению поручений Президента по их решению", - заявил на совещании министр Олег Панкратов.

По поводу поднятого на встрече с президентом вопроса параллельного проектирования министр Панкратов подчеркнул, что несмотря на то, что политика регулирования строительных норм относится к полномочиям Государственного агентства архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР, Министерству экономики необходимо оказать всемерную поддержку в этом вопросе и разработать законодательное основание для параллельного проектирования для промышленных объектов.

Олег Панкратов подчеркнул, что на встрече Президента с бизнес-сообществом также был поднят вопрос, что со стороны Министерства экономики была допущена задержка принятия решения по вопросу льгот для промышленных предприятий в регионах.

"Данное постановление до сих пор не принято. Вопрос необходимо в срочном порядке решить, а дисциплинарной комиссии рассмотреть ответственность курирующего заместителя министра и принять соответствующие меры", - поручил министр.

Глава ведомства также поручил срочно разработать законопроект о введении моратория на законодательные изменения, которые ухудшают ведение предпринимательской деятельности в КР.

И, не дожидаясь утверждения постановления, проанализировать и отозвать ранее внесенные проекты НПА, ухудшающие положение бизнес-субъектов, включая предложение по увеличению ставки налога с продаж с 2% до 5 %.


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URL: https://www.vb.kg/373547
Теги:
законопроект, президент, Кыргызстан, Минэкономики, Олег Панкратов, Сооронбай Жээнбеков
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