Завтра депутаты БГК будут избирать председателя

Конго должен сидеть, но нет же, он теперь не имеет уголовных дел. Хотя другие отсидели, сидят или предстоит сидеть. А этот на свободе за поддержку на выборах. Думаю деньгами поддержал. А теперь и его племяш двигается вверх. Не страна, а ширма!