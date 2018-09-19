Завтра депутаты БГК будут избирать председателя

Конго должен сидеть, но нет же, он теперь не имеет уголовных дел. Хотя другие отсидели, сидят или предстоит сидеть. А этот на свободе за поддержку на выборах. Думаю деньгами поддержал. А теперь и его племяш двигается вверх. Не страна, а ширма!
Завтра, 20 сентября 2018 года состоится внеочередная 18 сессия Бишкекского городского кенеша 27 созыва.
На сессии планируется рассмотреть вопрос - избрание председателя БГК.
На сегодняшний день кандидат на роль спикера только один - представитель фракции "Кыргызстан" Кубанычбек Конгантиев.
Бывший председатель БГК Алмазбек Кененбаев назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента КР.