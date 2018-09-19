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Завтра депутаты БГК будут избирать председателя

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- ВБ
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Завтра, 20 сентября 2018 года состоится внеочередная 18 сессия Бишкекского городского кенеша 27 созыва.

На сессии планируется рассмотреть вопрос - избрание председателя БГК.

На сегодняшний день кандидат на роль спикера только один - представитель фракции "Кыргызстан" Кубанычбек Конгантиев.

Бывший председатель БГК Алмазбек Кененбаев назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/373550
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Бишкек
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Комментарии
2010
19.09.2018, 13:51

Конго должен сидеть, но нет же, он теперь не имеет уголовных дел. Хотя другие отсидели, сидят или предстоит сидеть. А этот на свободе за поддержку на выборах. Думаю деньгами поддержал. А теперь и его племяш двигается вверх. Не страна, а ширма! 

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