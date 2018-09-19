Решение о слиянии школ Бишкека будет принимать мэрия

Министерство образования и науки разъясняет по вопросу статусных школ. Статус гимназий, лицеев, учебных комплексов предусмотрен Законом "Об образовании" и дает дополнительные возможности учащимся для изучения отдельных предметов.

Учителя, преподающие в школах с особым статусом, получают доплату из бюджета в размере 15 % - гимназии и 20 % - лицеи. По итогам аккредитации школ рабочая группа МОН рассматривает варианты ужесточения требований по реализации гимназического и лицейского компонента, так как есть случаи, когда школа имеет особый статус, но в то же время недоукомплектована.

Что касается вопроса слияния ряда бишкекских школ, то данный вопрос обсуждался Министерством образования и Управлением образования мэрии г.Бишкек как один из вариантов решения вопроса о переполненности ряда школ столицы. В данном случае речь идет только о возможности использования дополнительного здания, а детям данного микроучастка обучаться в школе-гимназии.

При этом в Министерстве уточняют, поскольку школы Бишкека являются муниципальными, то принятие решения о вариантах и возможностях слияния школ - прерогатива мэрии г.Бишкек.

По данным ведомства, основная задача Министерства образования - предоставить равный доступ к качественному образованию для всех детей Кыргызской Республики независимо от места проживания и социального положения.