Погода
$ 69.24 - 69.50
€ 80.50 - 81.40

Решение о слиянии школ Бишкека будет принимать мэрия

241  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки разъясняет по вопросу статусных школ. Статус гимназий, лицеев, учебных комплексов предусмотрен Законом "Об образовании" и дает дополнительные возможности учащимся для изучения отдельных предметов.

Учителя, преподающие в школах с особым статусом, получают доплату из бюджета в размере 15 % - гимназии и 20 % - лицеи. По итогам аккредитации школ рабочая группа МОН рассматривает варианты ужесточения требований по реализации гимназического и лицейского компонента, так как есть случаи, когда школа имеет особый статус, но в то же время недоукомплектована.

Что касается вопроса слияния ряда бишкекских школ, то данный вопрос обсуждался Министерством образования и Управлением образования мэрии г.Бишкек как один из вариантов решения вопроса о переполненности ряда школ столицы. В данном случае речь идет только о возможности использования дополнительного здания, а детям данного микроучастка обучаться в школе-гимназии.

При этом в Министерстве уточняют, поскольку школы Бишкека являются муниципальными, то принятие решения о вариантах и возможностях слияния школ - прерогатива мэрии г.Бишкек.

По данным ведомства, основная задача Министерства образования - предоставить равный доступ к качественному образованию для всех детей Кыргызской Республики независимо от места проживания и социального положения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373553
Теги:
Азиз Суракматов, Министерство образования, мэрия, образование, школа, Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  