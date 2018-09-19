Глава Верховного суда Айнаш Токбаева уходит со своего поста

В эту субботу, 22 сентября, состоятся выборы нового председателя Верховного суда и его заместителей. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ВС.

По данным ВС, трехлетний срок нынешнего председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой подошел к завершению.

- Согласно закону, председатель Верховного суда и его заместители избираются собранием судей сроком на 3 года. При этом одно и то же лицо не может быть избрано два срока подряд, - пояснили в пресс-службе ВС.

Между тем, в СМИ уже называются потенциальные претенденты на эту должность.

Так, по данным Азаттыка, чаще других называются имена Ферузы Джамашевой, занимавшей этот пост в 2012-2015 годы, и ее бывшего заместителя Бактыгуль Аманалиевой.

Напомним, Айнаш Токбаева занимает должность председателя Верховного суда с 23 сентября 2015 года.