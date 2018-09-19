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Президент Жээнбеков принял председателя Нацкомиссии по госязыку Ишекеева

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 сентября, принял председателя Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики Назаркула Ишекеева.

Глава государства поздравил с 20-летним юбилеем создания Национальной комиссии по государственному языку и напомнил, что 23 сентября 1989 года кыргызскому языку был придан статус государственного языка.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев проинформировал о проводимой работе по совершенствованию языковой политики, ходе реализации Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014–2020 годы.

Он сообщил, что на сегодняшний день более 15 тысяч государственных и муниципальных служащих прошли тестирование по "Кыргыз тест". В настоящее время проводится тестирование государственных и муниципальных служащих в отдаленных районах с помощью передвижной службы.

Он также сообщил, что в сентябре Национальной комиссией по государственному языку объявлен трёхмесячник под названием "Родной язык и Айтматов", посвященный 90-летию Чынгыза Айтматова.

Глава государства поддержал инициативу проведения данного мероприятия.

"Это хороший почин, способствующий всестороннему открытию мира Айтматова, широкой пропаганде произведений писателя", - сказал Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства затронув вопрос обучения кыргызского языка в дошкольных учреждениях и начальных классах, рекомендовал в издании учебников для детей младшего возраста использовать практику детского журнала "Байчечекей" и сделать его официальным партнером.


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URL: https://www.vb.kg/373555
Теги:
кыргызский язык, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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