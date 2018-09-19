Президент Жээнбеков принял председателя Нацкомиссии по госязыку Ишекеева

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 сентября, принял председателя Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики Назаркула Ишекеева.

Глава государства поздравил с 20-летним юбилеем создания Национальной комиссии по государственному языку и напомнил, что 23 сентября 1989 года кыргызскому языку был придан статус государственного языка.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев проинформировал о проводимой работе по совершенствованию языковой политики, ходе реализации Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014–2020 годы.

Он сообщил, что на сегодняшний день более 15 тысяч государственных и муниципальных служащих прошли тестирование по "Кыргыз тест". В настоящее время проводится тестирование государственных и муниципальных служащих в отдаленных районах с помощью передвижной службы.

Он также сообщил, что в сентябре Национальной комиссией по государственному языку объявлен трёхмесячник под названием "Родной язык и Айтматов", посвященный 90-летию Чынгыза Айтматова.

Глава государства поддержал инициативу проведения данного мероприятия.

"Это хороший почин, способствующий всестороннему открытию мира Айтматова, широкой пропаганде произведений писателя", - сказал Президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства затронув вопрос обучения кыргызского языка в дошкольных учреждениях и начальных классах, рекомендовал в издании учебников для детей младшего возраста использовать практику детского журнала "Байчечекей" и сделать его официальным партнером.