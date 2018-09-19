Гражданин Казахстана пытался ввезти в Кыргызстан 250 литров ГСМ

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 18 сентября 2018 г. пограничники КПП "Чалдыбар-автодорожный" задержали гражданина Казахстана, который пытался незаконно ввезти в Кыргызстан 250 литров ГСМ.

Гражданин Казахстана С.С., 1987 г.р., прибыл на КПП "Чалдыбар-автодорожный" на автомашине марки Daimler Chrysler 313 CDI. В ходе досмотра транспортного средства пограничники обнаружили спрятанный между рамами автомобиля потайной дополнительный бак, в котором находился ГСМ. У владельца автотранспорта отсутствовали сопроводительные документы на груз.

После оформления соответствующих документов задержанный вместе с выявленным ГСМ был передан сотрудникам мобильной группы территориального подразделения ГСБЭП КР.