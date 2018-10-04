Кто стоит за строительством "французской" гостиницы в Бишкеке?

На месте детского сада №55, в конце года откроется гостиница, относящаяся к сети французских отелей "Новотел". Столичная прокуратура пыталась приостановить стройку, обращалась в суд, чтобы вернуть здание детского сада городу, но все оказалось тщетным – 11-этажное здание уже практически готово к открытию.

Отель международного класса появится в одном из престижных районов Бишкека, на пересечении проспекта Манаса и улицы Токтогула. Внимание редакции VB.KG к этой стройке привлекло письмо горожанина, который жаловался на вырубку деревьев в этом районе.

На наш запрос столичная мэрия заявила, что вырубка по адресу Манаса, 16 была согласована и одобрена городскими властями. Оказывается, участок проспекта сдали в аренду частникам под благоустройство территории для гостиницы "Новотел".

- Архитектурно-планировочное решение одобрено Градостроительным советом еще в 2015 году. Согласно плану проекта, главный вход и подъездные пути к гостинице будут находиться со стороны проспекта Манаса. Таким образом, под снос попало 14 деревьев, значительная часть которых была в аварийном состоянии. Компания возместила стоимость снесенных деревьев, - заявили в столичной администрации.

Правда, из этого заявления непонятно, зачем возмещать стоимость деревьев, если они были в аварийном состоянии... Зато есть ответ на другой вопрос: кто умудрился взять в аренду кусок правительственной трассы по проспекту Манаса.

Из ответа мэрии следует, что с 2015 года участок, перед гостиницей принадлежит ОсОО "Гузелиш Бишкек". Компания зарегистрирована на отца и сынаРазака и Жодара Сайдилкановых. Ежегодно в бюджет столицы за 10 соток земли, не где-нибудь, а на проспекте Манаса, фирма платит 46 тысяч 110 сомов. Это меньше, чем 4 тысячи сомов в месяц.

Это не единственная собственность "Гузелиш Бишкек". На компанию оформлено еще несколько тысяч квадратных метров по тому же адресу Манаса, 16. По данным Бишкекглавархитектуы, размер участка составляет 2,5 тысячи квадратных метров, агентство по продвижению инвестиций сообщало о 10,7 тысячах квадратных метров.

Известно, что "Гузелиш" приобрело право на этот участок в 2009 году. При этом, судя по данным, Открытого бюджета Минфина оплачивать аренду компания стала лишь с 2016 года, перечислив в общей сложности 204 тысячи сомов, или около 6 тысяч сомов в месяц.

До того, как землю отдали "Гузелиш Бишкек" на проспекте Манаса, 16 находилась столовая. А еще раньше по этому адресу работал детский сад №55. В 1994 году власти продали садик частникам. А спустя более 20 лет столичная прокуратура попыталась оспорить это решение и вернуть детский сад городу. Надо сказать, ей это почти удалось. В мае 2016 года Межрайонный суд Бишкека вынес постановление и запретил строительство на данном участке. Однако, летом того же года, не смотря на решение суда началось строительство гостиницы.

Совпадение или нет, но в этом же году Российско-Кыргызский фонд развития сообщил, что вложил деньги в строительство гостиницы "Новотел" в Бишкеке.

При этом кредит РКФР оформлен не на "Гузелиш Бишкек", которая является правообладательницей земли и судилась с госорганами, а "Интегра Хотел Инвестмент". Эта компания также расположена по адресу Манаса, 16 и зарегистрирована на отца и сына Садилкановых.

Кстати, это не единственный их бизнес. С фамилией Садилкановых связаны еще несколько компаний. Так, Жодар Сайдилканов указывается учредителем Integra Engineering Groop и ее дочерней компании Temurs. Обе они зарегистрированы в Казахстане.

Также Жодар Сайдилканов указывается, как член правления и координатор Комитета по туризму Ассоциации молодых предпринимателей.

В 2016 году он в этом качестве предлагал передать некоторые сервисные услуги аэропорта "Манас" частным предпринимателям.

Сейчас работы по строительству отеля подходят к концу. Уже в конце года "Новотел" распахнет двери и мало, кто вспомнит, что когда-то здесь был детский сад, который не удалось вернуть городу. Редакция VB.KG будет и впредь наблюдать за развитием этого проекта и кто, на самом деле, стоит за его запуском.