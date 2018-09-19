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Пятидневка отменяется! На этой неделе в КР будет только один выходной

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане суббота, 22 сентября, объявлена рабочим днем. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

В ведомстве напомнили, что в августе в связи с празднованием Курман Айта, кыргызстанцы отдохнули 4 дня подряд – 18, 19, 20 и 21 августа. Рабочий день 20 августа перенесли на субботу 22 сентября.

В связи с этим государственные, муниципальные и бюджетные ведомства будут работать в субботу. Минтруда рекомендует частным организациям придерживаться этого же графика.


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URL: https://www.vb.kg/373559
Теги:
праздник, Кыргызстан, Министерство труда и соцразвития
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