Пятидневка отменяется! На этой неделе в КР будет только один выходной

В Кыргызстане суббота, 22 сентября, объявлена рабочим днем. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

В ведомстве напомнили, что в августе в связи с празднованием Курман Айта, кыргызстанцы отдохнули 4 дня подряд – 18, 19, 20 и 21 августа. Рабочий день 20 августа перенесли на субботу 22 сентября.

В связи с этим государственные, муниципальные и бюджетные ведомства будут работать в субботу. Минтруда рекомендует частным организациям придерживаться этого же графика.