Почему молчит комиссия по результатам конкурса по "Безопасному городу"?

Комиссия по "Безопасному городу" не намерена затягивать определение победителя. Согласно подзаконным актам КР, у аудиторов есть 30 календарных дней для оглашения результатов. Об этом VB.KG заявила пресс-секретарь Госкомитета информационных технологий и связи Зирек Асанова.

По ее словам, сейчас эта самая комиссия усиленно работает. В нее, напомним, входит больше 30 человек. Это заместитель председателя ГКИТиС Кубаныч Шатемиров, депутаты Жогорку Кенеша, представители госорганов – МВД, ГКНБ, ГРС и т.д., а также общественные наблюдатели.

- Не надо сомневаться в том, что комиссия работает. Материалов для оценки соответствия квалификационным требованиям и техническому заданию проекта очень много. Параллельно проводится аудит компании-победителя. И чтобы получить качественный результат, придется подождать, - отметила Асанова.

Она также повторила, что согласно закону "О госзакупках", если поставщик – российский концерн "Вега" – не подойдет по всем требованиям, то на соответствие будет проверяться компания, занявшая второе место по итогам онлайн-аукциона ("Безопасность информационных систем" - прим.ред.). Но, подчеркнула пресс-секретарь ведомства, говорить об этом рано.

От редакции добавим, что председатель комиссии по "Безопасному городу" Кубаныч Шатемиров уже вторую неделю анонсирует объявление итогов аукциона. И даже сообщал, что изучение документов завершено. Однако…

К слову, пресс-секретарь ГКИТиС Зирек Асанова пообещала редакции, что завтра даст более подробную информацию о том, как проводится отбор победителя по самому долгожданному проекту "Безопасный город".