Сотрудники милиции нашли на улице двухлетнего малыша

В ходе рейдового мероприятия "Безопасное детство" сотрудниками ИДН ОВД Аламединского района найден малолетний ребенок без присмотра, который позже был передан родителям ИДН ОВД Аламединского района совместно с отделом по защите семьи и детей, Управлением социального развития Аламединского района, отделом образования Аламединского района был разработан детализированный план профилактического рейдового мероприятия под наименованием "Безопасное детство".

Целью данного мероприятия является:

- профилактика беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних;

- выявлением несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;

- выявить родителей, не исполняющие обязанности по воспитанию детей или своим антиобщественным поведением отрицательно влияющие на детей;

- активизировать работу по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также употребляющие наркотические или психотропные вещества, одурманивающие вещества, табачные изделия или спиртосодержащие изделия;

- в общеобразовательных учреждениях провести профилактические работы направленные на выявление несовершеннолетних занимающихся школьным рэкетом.

В ходе мероприятия вчера, 18 сентября 2018 года в селе Лебединовке школе-гимназии №1 им.А.Айдаралиева, а также в школе-гимназии №2 им.

Ж.Касымбаевой заместителем начальника ОВД Аламединского района подполковником милиции Э.Курманалиевым, а также участковыми инспекторами ИДН совместно с администрацией вышеуказанных школы-гимназии были проведены лекции, на такие темы как, "Моя ответственность перед законом", "Уголовное и административная ответственность", а также с трудновоспитуемыми учащимися были проведены разъяснительные беседы.

Также в ходе мероприятия в Аламединском районе селе Аламедин на одной из улиц был найден малолетний ребенок без сопровождения родителей, примерный возраст 2 года. В целях установления родителей малолетнего ребенка сотрудниками ИДН ОВД Аламединского района проводились розыскные мероприятия. При опросе жителей села Аламедин, спустя три часа было установлено место жительство малолетнего ребенка и его родителей.

Родители, отец: Т.Т.1983 года рождения, мать: К.Р. 1986 года рождения. Как стало известно, семья проживает в съемной квартире в селе Аламедин. Ребенок А.Ж. 2016 года рождения. Малолетний ребенок передан родителем.

С ними проведена профилактическая беседа. В настоящий момент в отношении родителей готовиться материал для рассмотрения на заседании в комиссии по делам детей Аламединского района.

ГУВД Чуйской области обращается!

Убедительная просьба к родителям - не оставляйте детей без присмотра! Призывает пресс-служба ГУВД Чуйской области.