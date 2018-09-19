Членам экспертной группы презентовали Единый реестр преступлений

Под председательством заместителя Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, руководителя ЭРГ Алмамбета Салиева состоялось расширенное рабочее совещание с участием членов экспертной рабочей группы по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках судебной реформы, и руководителей государственных органов, задействованных в этих мероприятиях.

На рабочем совещании были рассмотрены следующие вопросы:

- заслушана информация ЭРГ о проделанной работе и имеющихся проблемных вопросах имплементации (внедрения) новых законов;

- презентована схема системы Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП);

- прошло обсуждение проекта дорожной карты внедрения ЕРПП.

Алмамбет Салиев отметил, что сегодняшнее совещание проводится по поручению Главы государства в виду важности вопросов имплементации (внедрения) новых законов, подлежащих применению при отправлении правосудия.

"До вступления в силу новых законов остается все мало времени, а сделать предстоит еще многое, - сказал он. - Поэтому на сегодняшнем заседании нам всем нужно еще раз свериться с планами работ по рассматриваемым направлениям судебного реформирования, исправить или ускорить, где это необходимо, добиться практического и результативного исполнения".

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по наиболее проблемным вопросам имплементации новых законов, включая внедрение ЕРПП.

На совещании выступили члены ЭРГ, представители Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве, министерств внутренних дел, юстиции, Генерального штаба, Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

В ходе обмена мнениями участники совещания отметили имеющиеся риски имплементации. Пришли к пониманию о необходимости личного участия в этом процессе непосредственно руководства государственных органов, деятельности рабочих групп и исполнения соответствующих дорожных карт в составе каждого государственного органа по данным вопросам, важности обучения всех кадров правоприменителей (дознавателей, следователей, прокуроров, судей и так далее), целесообразности введения моратория на внесение каких-либо измене ний в принятые законы и другим мероприятиям, проводимых в рамках судебной реформы.

"Обучение кадров положениям новых законов и предстоящему их применению, внедрение Дорожной карты по внедрению ЕРПП должны стать приоритетными в повседневной деятельности всех государственных органов при главенствующей роли Правительства страны", - отметил Алмамбет Салиев.

В заключении он добавил, что доложит Президенту об итогах совещания и, как планируется, в ближайшее время Глава государства встретится с представителями ЭРГ и руководителями госорганов, задействованных в мероприятиях Правительства по имплементации.