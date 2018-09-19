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Выборы председателя Бишкекского горкенеша могут не состояться?

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- Екатерина Улитина
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Три фракции приняли решение выйти из коалиции большинства. Информацию об этом VB.KG подтвердил лидер фракции "Кыргызстан" Таалайбек Сагынов.

- СДПК, "Онугуу Прогресс" и "Мекеним Кыргызсан" написали заявление о выходе из коалиции. Мне самому интересно посмотреть официальную формулировку о причинах этого решения. Наша фракция из коалиции большинства не выходила, и мне сложно судить о решениях других депутатов, - прокомментировал Сагынов.

Он отметил, что в коалиции не было явных конфликтов между депутатами, которые могли послужить причиной раскола.

Напомним, завтра, 20 сентября, состоится внеочередное заседание Бишкекского городского кенеша, на котором будет сформирована новая коалиция большинства и избран председатель горкенеша.


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URL: https://www.vb.kg/373564
Теги:
Бишкекский горкенеш, коалиция, Бишкек, Таалайбек Сагынов
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