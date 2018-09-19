Усиленный контроль в аэропорту Алматы не направлен против кыргызстанцев

Действия по усилению мер безопасности на пунктах пропуска через госграницу Казахстана носят планомерный характер, и не направлены конкретно против граждан Кыргызстана или какой-либо другой страны.

Об этом было отмечено сегодня 19 сентября в рамках встречи министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в КР Каримом Кокрекбаева.

О тезисах встречи VB.KG рассказал директор Департамента информации МИД КР Муратбек Азымбакиев.

Он отметил, что Карим Кокрекбаев передал министру ответную ноту МИД РК по ситуации с кыргызстанцами в аэропорту города Алматы, а также сообщил, что ответственные руководители внешнеполитического ведомства и Пограничной службы Казахстана провели специальное совещание по данному вопросу.

"Сложившаяся ситуация по тщательной проверке граждан на пунктах пропуска через госграницу будет рассмотрена компетентными органами Казахстана на всех уровнях", - передает слова посла Азымбакиев.

Далее, с его слов, Абдылдаев и Кокрекбаев обсудили перспективы кыргызско-казахстанского сотрудничества и вопросы организации предстоящих двусторонних визитов и встреч.

Напомним, на прошлой неделе депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов на заседании палаты, где присутствовал глава МИД Эрлан Абдылдаев, заявил, что к гражданам Кыргызстана сотрудники пограничной службы в аэропортах Казахстана относятся по-хамски.

"В очередях по 30-40 человек стоит, среди них женщины с маленькими детьми. Проверка паспортов наших граждан занимает иногда по полчаса. И даже диппаспорта ситуации не меняют", - возмутился нардеп.

14 сентября МИД Кыргызстана передал соседнему государству ноту в связи с участившимися фактами обращения кыргызстанцев по поводу чрезмерных проверок со стороны казахстанских пограничных служб в аэропорту Алматы.