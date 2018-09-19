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За "Белизгейт" пусть ответит! Депутаты требуют наказать Абдиля Сегизбаева

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кеенеша Исхак Масалиев потребовал возбудить уголовное дело на экс-председателя Государственного комитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева.

Об этом он заявил сегодня, 19 сентября, во время заседания Парламента, на котором обсуждают дело по "Белизгейт".

Нынешний глава ГКНБ Идрис Кадыркулов сообщил депутатам, что часть сведений, озвученных его предшественником, не подтвердились.

- На прежнее руководителя ГКНБ нужно завести дело хотя бы за то, что он вводил в заблуждение депутатов ЖК и общественность, - заявил Масалиев.

Многие коллеги, особенно депутаты "Ата-Мекен", поддержали это выступление.

Напомним, в ноябре 2016 года экс-председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев предоставил бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву документы, якобы подтверждающие, что три депутата от фракции "Ата-Мекен" участвовали в продаже ЗАО "Альфа Телеком". Полученную прибыль они вывели на оффшорные счета в банках государства Белиз.

Теперь ГКНБ, во главе с новым председателеи Идрисом Кадыркуловым провел служебное расследование, чтобы установить достоверность озвученных два года назад сведений. Однако, о результатах расследования, депутаты не узнали. Документы оказались засекречены.


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URL: https://www.vb.kg/373570
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, Альфа Телеком, Ата Мекен, ГКНБ, наказание, парламент, Жогорку Кенеш, Мегаком, Идрис Кадыркулов, Белизгейт
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