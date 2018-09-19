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Новая коалиция БГК: "Кыргызстан" остался в оппозиции

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- Екатерина Улитина
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Депутат фракции СДПК Павел Десятников в интервью VB.KG рассказал, что руководители фракций надеются, что в новом составе городской кенеш будет работать эффективнее.

- Все принятые лидерами фракций и депутатами решения будут утверждены лишь завтра на сессии горкенеша. Для начала официально объявят о роспуске прежней коалиции и, согласно, закону утвердят новую, - сказал Десятников.

В новой коалиции большинства вошли фракции СДПК, "Онугуу-Прогресс", "Мекеним Кыргызстан" и "Республика-Ата Журт". Фракция "Кыргызстан" будет теперь находиться в оппозиции.


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URL: https://www.vb.kg/373574
Теги:
Бишкекский горкенеш, СДПК, коалиция, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, Республика – Ата-Журт, Павел Десятников, Мекеним Кыргызстан
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