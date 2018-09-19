Новая коалиция БГК: "Кыргызстан" остался в оппозиции

Депутат фракции СДПК Павел Десятников в интервью VB.KG рассказал, что руководители фракций надеются, что в новом составе городской кенеш будет работать эффективнее.

- Все принятые лидерами фракций и депутатами решения будут утверждены лишь завтра на сессии горкенеша. Для начала официально объявят о роспуске прежней коалиции и, согласно, закону утвердят новую, - сказал Десятников.

В новой коалиции большинства вошли фракции СДПК, "Онугуу-Прогресс", "Мекеним Кыргызстан" и "Республика-Ата Журт". Фракция "Кыргызстан" будет теперь находиться в оппозиции.