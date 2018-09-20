Коалицию БГК развалили, чтобы "убрать" кандидата от "Кыргызстана"?

Со вчерашнего дня, когда фракции БГК объявили о выходе из коалиции большинства, депутаты отказывались комментировать своё решение.

- В конечном итоге все это пойдёт на благо города и горожан, - отказавшись от дальнейших комментариев, сказал VB.KG лидер фракции СДПК Эрмек Усубалиев.

Впрочем, вскоре выяснилось, что из-за развала коалиции единственный кандидат на должность председателя БГК Кубанычбек Конгантиев был вынужден снять свою кандидатуру. Дело в том, что его фракция "Кыргызстан" после создания новой коалиции осталась в оппозиции и потеряла возможность выдвигать кандидатов.

Теперь единственным кандидатом на пост лидера горкенеша стал депутат от СДПК Жаныбек Абдиев.

Напомним, 19 сентября лидеры фракций СДПК, "Мекеним Кыргызстан" и "Онугуу-прогресс" вышли из коалиции. Через пару часов была создана новая коалиция, в которую вошли те же фракции и "РАЖ". "Кыргызстан" остался в оппозиции.