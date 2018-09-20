В Джалал-Абадской и Ошской областях найдены тела утонувших детей

В селе Кум Аксыйского района 18 сентября около 18:30 часов в реке Нарын утонул 12-летний мальчик, О.уулу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"Для поиска были задействованы спасатели и местные жители. Позже они извлекли безжизненное тело мальчика из воды и передали родственникам. Также найдено тело и 8-летнего ребенка в Ошской области. Его и женщину 1958 года рождения 29 августа унесло течением реки Тар. Последняя скончалась в больнице. Спасители продолжали искать тело ребенка. 19 сентября его обнаружили на берегу реки в селе Сай сельского округа Ылай-Талаа. В настоящий момент тело передано родственникам", - проинформировали в МЧС.