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В Джалал-Абадской и Ошской областях найдены тела утонувших детей

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- Виктория Григоренко
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В селе Кум Аксыйского района 18 сентября около 18:30 часов в реке Нарын утонул 12-летний мальчик, О.уулу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"Для поиска были задействованы спасатели и местные жители. Позже они извлекли безжизненное тело мальчика из воды и передали родственникам. Также найдено тело и 8-летнего ребенка в Ошской области. Его и женщину 1958 года рождения 29 августа унесло течением реки Тар. Последняя скончалась в больнице. Спасители продолжали искать тело ребенка. 19 сентября его обнаружили на берегу реки в селе Сай сельского округа Ылай-Талаа. В настоящий момент тело передано родственникам", - проинформировали в МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/373584
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, Ошская область, утопленник, труп, Кыргызстан, МЧС
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