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Главу минтранса уличили во лжи

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- Бакыт Стамов
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В селах Жаны-Жер и Жаны-Пахта Сокулукского района не ремонтируют дороги, хотя минстранс заявляет, что полностью асфальтировал их. С таким заявлением сегодня на заседании парламента выступила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, она неоднократно обращалась по этому поводу в министерство транспорта, но никаких продвижений нет.

- По поводу этих дорог я полгода назад обращалась к главе минтранса и он заверил, что там уже практически начали класть асфальт. Но как я сама убедилась, там даже ямочный ремонт до сих пор не сделали. Туда даже общественный транспорт не едет по причине плохих дорог. Я прошу правительство обратить на это внимание.


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URL: https://www.vb.kg/373591
Теги:
дороги, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, Минтранском
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