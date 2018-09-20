Главу минтранса уличили во лжи

В селах Жаны-Жер и Жаны-Пахта Сокулукского района не ремонтируют дороги, хотя минстранс заявляет, что полностью асфальтировал их. С таким заявлением сегодня на заседании парламента выступила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, она неоднократно обращалась по этому поводу в министерство транспорта, но никаких продвижений нет.

- По поводу этих дорог я полгода назад обращалась к главе минтранса и он заверил, что там уже практически начали класть асфальт. Но как я сама убедилась, там даже ямочный ремонт до сих пор не сделали. Туда даже общественный транспорт не едет по причине плохих дорог. Я прошу правительство обратить на это внимание.