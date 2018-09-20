О чем Сооронбай Жээнбеков заявит на Генассамблее ООН?

23-27 сентября состоится рабочий визит Сооронбая Жээнбекова в город Нью-Йорк (США) для участия на общих дебатах 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сегодня,20 сентября, на брифинге сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

Он отметил, что визит главы государства должен стать важным политическим событием для нашей страны и в продолжение имеющегося конструктивного диалога в рамках ООН еще раз будет свидетельствовать, что Кыргызстан придает приоритетное значение сотрудничеству с организацией.

Жээнбеков выступит на дебатах впервые. Произойдет это во второй половине 25 сентября.

- Глава государства лично проинформирует с высокой трибуны мировое сообщество о произошедших важных изменениях в общественно-политической и экономической жизни страны. А также о намеченных реформах и стратегических направлениях развития Кыргызстана под его руководством. Участие в дебатах будет способствовать обеспечению устойчивых позиций формирования позитивного имиджа страны в мировом сообществе, как демократического, светского государства, - заявил Сыдыков.

Согласно его словам, основные цели визита – довести позицию Кыргызстана по актуальным вопросам регионального и международного характера, развитие двусторонних отношений и продвижение интересов страны на международной площадке ООН.

В ходе визита планируется проведение официальных встреч с Генсекретарем ООН г-ном Антониу Гутерриш и главами государств, участвующих в 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также планируется участие президента на открытие фотовыставки, посвященной 90-летию со дня рождения нашего великого писателя Чингиза Айтматова.

Данияр Сыдыков напомнил, что наиболее значимыми событиями в развитии отношений Кыргызстана с ООН стали визиты Генеральных секретарей ООН г-на Пан Ги Муна в 2015 году и Антониу Гутерриш в 2017 году. А также визиты в Нью-Йорк экс-торага Жогорку Кенеша в 2012 году и экс-президента КР в 2017 году.