Депутат недоволен президентским самолетом

Поменять самолет президента предложил депутат от фракции СДПК Абтандил Кулбараков. Об этом он сегодня заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, это недопустимо, что Сооронбай Жээнбеков летает на таком старом самолете.

- Глава государства летает на самолете ТУ-154 1993 года выпуска. То есть 25 лет назад он был выпущен. Я еще могу понять, когда на нём совершаются рабочие поездки, но летать на этом самолете во время официальных визитов недопустимо. Тем более, что в это время президента сопровождают члены правительства, депутаты и журналисты, - сказал он.