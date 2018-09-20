Погода
$ 69.24 - 69.50
€ 80.50 - 81.40

Граждане теперь смогут подавать иски в суды буквально лежа на диване

95  0
- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящий момент предпринимаются все шаги, которые в самое ближайшее время обеспечат независимость и открытость судебной системы Кыргызстана. По крайней мере, такой посыл был дан журналистам в ходе пресс-тура, организованного Верховным судом по теме "Электронное судопроизводство".

Насколько эти слова соответствуют действительности, представителям СМИ удалось выяснить в ходе самого мероприятия, на котором были продемонстрированы те самые внедренные в суды современные технологии, которые, со слов председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой, способны предотвратить какое-либо вмешательство извне при принятии судебных решений.

По ее словам, в качестве пилотных проектов в некоторых судах были внедрены такие элементы, как "Автоматическое распределение при рассмотрении судебных дел" (АРД), "Автоматизированная информационная система" (АИР), а также публикация судебных актов на интернет-сайтах.

По поводу программы "Автоматическое распределение при рассмотрении судебных дел" более подробно рассказала сотрудница аппарата Верховного суда Нуржамал Асылбекова.

- Благодаря этой программе работа судебной системы намного ускорилась. Во-первых, она регистрирует поступившие дела. Во-вторых, в этой программе судебные дела равномерно автоматически распределяются между судьями. При этом учитываются возможные отводы судей либо отсутствие их по болезни. Хочу также отметить, при автоматическом распределении дел исключается какое-либо вмешательство извне. Благодаря установленной защите даже мы сами не можем что-либо изменить в ней, - сказала она

Далее журналистам продемонстрировали все достоинства всей "Автоматизированной информационной системы", называемой также "электронное судопроизводство", внедренной в качестве пилотного проекта в Аламединский районный суд.

По словам председателя Аламединского райсуда Азамата Узакбаева, данная система предусматривает формирование "электронного дела" с момента подачи заявления в суд до принятия решения.

- С момента принятия дела в суд и до выхода судебного акта, вплоть до сдачи материалов в канцелярию, все процедуры благодаря этой системе будут вестись открыто и прозрачно, что обеспечит самоконтроль судей. К примеру, если рассмотрение дела будет откладываться на больший срок, то истинные причины этого будут видны на мониторе. В числе преимуществ данной программы является также учетный контроль движения дел как самими судьями, так и работниками канцелярии. Так председатель суда сможет контролировать сроки рассмотрения дел либо их обжалования, - отметил он.

В заключение журналистов ознакомили еще с одним пилотным проектом, который внедрили уже в Бишкекский городской суд. Речь идет об аудио и видеопротоколировании судебных процессов. Об этом рассказал советник регионального директора Международной организации по праву развития Нурлан Дуйшеев, который также поведал, какая польза будет от "электронного судопроизводства" простым гражданам Кыргызстана.

- Для граждан судебная система планирует разработку программ, по которым граждане будут идентифицированы с помощью электронной цифровой подписи. И в ближайшем будущем для них появится возможность через приложение или через сайт Верховного суда получить доступ ко всем услугам, которые предоставляются самим судом для населения. К примеру, они смогут получить удаленный доступ к различным материалам судебного дела. Кроме того, повестки в суд будут приходить либо через СМС-оповещение, либо по электронной почте. Самое главное, граждане, не выходя из дома смогут подать исковое заявление в суд. Туда же входят жалобы, уведомления либо ходатайства. Над этим сейчас работают разработчики. Пока же мы проверяем, как на нынешнем уровне работает система. Как вам стало известно, она работает в тестовом режиме в трех судах. В это время идет апробация различных функций и добавление с учетом различных нагрузок, - пояснил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373609
Теги:
Верховный суд, судебная реформа, Кыргызстан, Айнаш Токбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  