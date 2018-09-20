Граждане теперь смогут подавать иски в суды буквально лежа на диване

В настоящий момент предпринимаются все шаги, которые в самое ближайшее время обеспечат независимость и открытость судебной системы Кыргызстана. По крайней мере, такой посыл был дан журналистам в ходе пресс-тура, организованного Верховным судом по теме "Электронное судопроизводство".

Насколько эти слова соответствуют действительности, представителям СМИ удалось выяснить в ходе самого мероприятия, на котором были продемонстрированы те самые внедренные в суды современные технологии, которые, со слов председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой, способны предотвратить какое-либо вмешательство извне при принятии судебных решений.

По ее словам, в качестве пилотных проектов в некоторых судах были внедрены такие элементы, как "Автоматическое распределение при рассмотрении судебных дел" (АРД), "Автоматизированная информационная система" (АИР), а также публикация судебных актов на интернет-сайтах.

По поводу программы "Автоматическое распределение при рассмотрении судебных дел" более подробно рассказала сотрудница аппарата Верховного суда Нуржамал Асылбекова.

- Благодаря этой программе работа судебной системы намного ускорилась. Во-первых, она регистрирует поступившие дела. Во-вторых, в этой программе судебные дела равномерно автоматически распределяются между судьями. При этом учитываются возможные отводы судей либо отсутствие их по болезни. Хочу также отметить, при автоматическом распределении дел исключается какое-либо вмешательство извне. Благодаря установленной защите даже мы сами не можем что-либо изменить в ней, - сказала она

Далее журналистам продемонстрировали все достоинства всей "Автоматизированной информационной системы", называемой также "электронное судопроизводство", внедренной в качестве пилотного проекта в Аламединский районный суд.

По словам председателя Аламединского райсуда Азамата Узакбаева, данная система предусматривает формирование "электронного дела" с момента подачи заявления в суд до принятия решения.

- С момента принятия дела в суд и до выхода судебного акта, вплоть до сдачи материалов в канцелярию, все процедуры благодаря этой системе будут вестись открыто и прозрачно, что обеспечит самоконтроль судей. К примеру, если рассмотрение дела будет откладываться на больший срок, то истинные причины этого будут видны на мониторе. В числе преимуществ данной программы является также учетный контроль движения дел как самими судьями, так и работниками канцелярии. Так председатель суда сможет контролировать сроки рассмотрения дел либо их обжалования, - отметил он.

В заключение журналистов ознакомили еще с одним пилотным проектом, который внедрили уже в Бишкекский городской суд. Речь идет об аудио и видеопротоколировании судебных процессов. Об этом рассказал советник регионального директора Международной организации по праву развития Нурлан Дуйшеев, который также поведал, какая польза будет от "электронного судопроизводства" простым гражданам Кыргызстана.

- Для граждан судебная система планирует разработку программ, по которым граждане будут идентифицированы с помощью электронной цифровой подписи. И в ближайшем будущем для них появится возможность через приложение или через сайт Верховного суда получить доступ ко всем услугам, которые предоставляются самим судом для населения. К примеру, они смогут получить удаленный доступ к различным материалам судебного дела. Кроме того, повестки в суд будут приходить либо через СМС-оповещение, либо по электронной почте. Самое главное, граждане, не выходя из дома смогут подать исковое заявление в суд. Туда же входят жалобы, уведомления либо ходатайства. Над этим сейчас работают разработчики. Пока же мы проверяем, как на нынешнем уровне работает система. Как вам стало известно, она работает в тестовом режиме в трех судах. В это время идет апробация различных функций и добавление с учетом различных нагрузок, - пояснил он.