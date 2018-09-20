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Аюпов: "Кумтор" по-прежнему – спасение для страны

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- Виктория Григоренко
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Министр экономики Олег Панкратов, подводя итоги I квартала, заявил СМИ, что влияние "Кумтора" на ВВП страны значительное.

"В первом полугодии 2017 года "Кумтор" выдал высший показатель в горнорудной отрасли, составив 6,2% ВВП. Во второй половине года мы остались на нулевом уровне. Если в этом году работа будет по плану, то в конце года ВВП Кыргызстана вырастет на 2,5-3%", - отметил Панкратов.

Правительство Кыргызстана думает, как уйти от зависимости экономики от "Кумтора". Рост экономики напрямую зависит от работы рудника.

Так, накануне исполняющий обязанности главы госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Эмиль Осмонбетов сообщил парламентариям, что в республике на данный момент существуют по крайней мере три месторождения, которые могут в дальнейшем создать альтернативу "Кумтору" - Алтынкен, Джеруй и Иштамберди.

Однако доктор экономических наук Асылбек Аюпов уверен, что подобные утверждения – лишь слова.

- Если, как говорят, у нас столько золоторудных месторождений, тогда почему их до сих пор не разрабатывают полноценно? Основным титаном в этой отрасли как был "Кумтор", так и остался. У нас маленькая страна, и по добыче золота мы занимаем примерно 20-е место в мире. Хотя те же чиновники постоянно говорят, что у нас чуть ли не вся таблица Менделеева, а ставка делается только на золотые запасы. Так что лично я к подобным заявлениям отношусь скептически,- отметил VB.KG Аюпов.

Экономист полностью согласен с заявлениями Олега Панкратова о влиянии на экономические показатели канадской компании.

- На протяжении всей своей деятельности "Кумтор" был единственной бюджетообразующей компанией. Порой даже задаешься вопросом, чтобы мы делали, не будь "Кумтора"? Вероятнее всего, наша экономика откинулась бы назад и просела. Поэтому можно сказать, что "Кумтор" стал для Кыргызстана неким даром, хотя многие пытаются заверить в обратном. Спасает он страну и сейчас. Благодаря компании, горнодобывающая промышленность в структуре ВВП занимает порядка 4-5 процентов. И одним из решающих факторов как раз и является "Кумтор". Правда, проблема в том, что постепенно запасы золота иссякают, добыча его становится дороже. В этом состоит огромный риск для КР. Так как другие отрасли у нас в республике практически не развиваются, - подчеркнул Аюпов.

Экономист напомнил, что золотом и влиянием "Кумтора" на данный момент обеспечена стабильность сома.

- Именно золотовалютные резервы обеспечивают устойчивость нашей нацвалюты в отличие о соседей по ЕАЭС. К тому же, основная доля экспорта страны вовсе не аграрная продукция, как считают многие, а именно золото. Его опять же обеспечивает канадская компания. Да и статистика КР всегда вела учет экономических показателей с "Кумтором" и без него. Разница, надо признать, огромна. Доля этой компании в ВВП занимает около 10 процентов. Так что это по-настоящему бюджетообразующий инвестор. К тому же, чьи налоги в бюджет в основной массе и золото на Фондовых биржах от нашей страны? "Кумтора"! Эти факторы обеспечивают в итоге и доходную часть бюджета КР, - заверил Асылбек Нургазиевич.

Конечно, экономику необходимо перестраивать, уходя от ресурсов, которые имеют свойство истощаться, считает он.

- Если не переориентировать ее к уходу "Кумтора", она ляжет. Все начнет дорожать, а доходы падать. Но это другой вопрос, который опять же подтверждает истину, что мы живем за счет именно канадского инвестора и золотых резервов в целом, - заключил Аюпов.


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URL: https://www.vb.kg/373611
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, экономика, Кумтор
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