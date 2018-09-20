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СДПК покинул еще один ее член

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- Бакыт Стамов
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Главный редактор интернет-издания "Эгемен" и общественный деятель Адилет Калыгулов выразил намерение выйти из состава партии СДПК. Об этом он написал на своей странице в соцсети, опубликовав свое заявление.

- Некоторые люди используют свое членство в партии в корыстных целях, но я всегда не жалел свои средства на благо СДПК. Последние события в стране удивили и меня. Многие из нас, которые громко кричали про Кыргызстан, как выяснилось, грабили нашу страну. Правда, последнее слово за следствием. Возможно, кто-то и не виноват. В любом случае, ценя свою прошлую деятельность в партии, я принял решение выйти из нее, - написал он на своей странице.

Отметим, ранее о своем желании выйти из состава партии заявила член СДПК с 2014 года Таттибубу Эргешбаева.


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URL: https://www.vb.kg/373615
Теги:
партии, Кыргызстан, Адилет Калыгулов, Таттибубу Эргешбаева, СДПК
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