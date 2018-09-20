СДПК покинул еще один ее член

Главный редактор интернет-издания "Эгемен" и общественный деятель Адилет Калыгулов выразил намерение выйти из состава партии СДПК. Об этом он написал на своей странице в соцсети, опубликовав свое заявление.

- Некоторые люди используют свое членство в партии в корыстных целях, но я всегда не жалел свои средства на благо СДПК. Последние события в стране удивили и меня. Многие из нас, которые громко кричали про Кыргызстан, как выяснилось, грабили нашу страну. Правда, последнее слово за следствием. Возможно, кто-то и не виноват. В любом случае, ценя свою прошлую деятельность в партии, я принял решение выйти из нее, - написал он на своей странице.

Отметим, ранее о своем желании выйти из состава партии заявила член СДПК с 2014 года Таттибубу Эргешбаева.