Учредитель "Альянс Курулуш Плюс" Максим Альянов на свободе?

Вчера корреспондент редакции VB.KG стала свидетелем появления в офисе на улице Боконбаева человека, как две капли воды похожего на учредителя строительной компании "Альянс Курулуш Плюс" Максима Альянова.

Он приехал на своем джипе к офису и провел "гневное" совещание с сотрудниками. И это при том, что официально он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Однако представители ГУВД по-прежнему уверяют, что Максим Альянов на данный момент находится в СИЗО №1.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяц, и дата еще не подошла. К тому же, не прекращено и дело в отношении Альянова", - заверили в ведомстве.

Удивились этой новости и дольщики компании "Альянс Курулуш Плюс".

- Все очень странно, так как у нас недавно была очная ставка, и в ближайшее время мы ждем судебного заседания. На данный момент, как нам сказали, следствие проводит оценку его недвижимости. При этом, о ходе следствия дольщики узнают сами, оперативные сотрудники не утруждают себя звонками, - посетовала обманутая дольщица Василина редакции VB.KG.

Напомним, 9 августа 2018 года, Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело в отношении Максима Альянова по статье 166 УК КР (мошенничество).

15 августа 2018 года в порядке ст.94 УПК КР задержанный гражданин Республики Казахстан Максим Альянов, 1982 года рождения, водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

16 августа 2018 года, на основе предъявленного ему обвинения, Октябрьский райсуд избрал Альянову меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием с СИЗО – 1 сроком на 2 месяца.