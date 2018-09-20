Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов с MegaiTV

Спасительный пенальти, самый молодой тренер и удаление с поля самого Роналду – будьте в курсе всех новостей самого престижного клубного турнира Европы – Лиги Чемпионов и болейте за любимые команды в режиме реального времени прямо с экрана своего мобильного телефона в любом удобном месте благодаря уникальному сервису MegaiTV от MegaCom.

Подключайте тарифный план "Элдик S/M/L + TV", в рамках которого сервис Mega iTV предоставляется бесплатно! Кроме этого, выбрав один из пакетов "Элдик S/M/L + TV", вы также получите внушительные объёмы дневного интернета, ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети. Просмотр Mega iTV не расходует оплачиваемый абонентом интернет-трафик.

В удобном приложении следить за игрой своих фаворитов и узнавать интересные новости об игроках и клубах можно на канале ОТРК-спорт. А скрасить ожидание матча можно просмотром другого контента: развлекательных передач, шоу, фильмов, концертов и др. Ведь установив Mega iTV, вы получите в своё распоряжение до 140 рейтинговых телеканалов в цифровом качестве. Трансляция в рамках услуги осуществляется компанией Акнет.

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