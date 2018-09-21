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Что обсуждал Кубатбек Боронов с главой Республики Коми?

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Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов сегодня, 20 сентября, встретился с Главой Республики Коми Российской Федерации Сергеем Гапликовым, прибывшим с визитом в Кыргызскую Республику.

Первый вице-премьер-министр отметил, что кыргызско-российское сотрудничество развивается на высоком уровне.

"Вместе с этим мы придаем большое значение развитию и укреплению сотрудничества на межрегиональном уровне. Хочу отметить, что 2018 год в нашей республике объявлен Годом развития регионов и в этой связи сотрудничество на межрегиональном уровне между странами является важной составляющей в развитии двустороннего кыргызско-российского сотрудничества. В данном контексте Республика Коми представляет для нас большой интерес", - подчеркнул Кубатбек Боронов.

В свою очередь Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил, что очень рад спустя долгие годы вернуться на свою малую Родину.

"Мне приятно видеть, как развивается страна, придерживаясь политики стабильности и толерантности", - сказал он.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов рассказал о своем намерении встретиться с руководителям соответствующих государственных органов Кыргызстана для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов добавил, что кыргызская сторона готова поддержать Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Республикой Коми о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве.

По итогам встречи сторонами достигнута договоренность по укреплению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, образования, туризма и культуры.


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URL: https://www.vb.kg/373623
Теги:
Кубатбек Боронов, Кыргызстан, Сергей Гапликов, кыргызско-российское сотрудничество, Республика Коми
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