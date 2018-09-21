В Кыргызстане около 300 тысяч детей эксплуатируются на опасных работах

Вопросы предотвращения и искоренения детского труда на протяжении ряда лет являются одной из приоритетных мер правительства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцразвития КР.

По данным ведомства, меры по защите трудящихся детей, по развитию социальных услуг были реализованы в рамках Стратегии развития социальной защиты населения на 2012-2014 годы, Программы развития социальной защиты населения на 2015-2017 годы. В настоящее время реализуются Программа правительства КР поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы.

По результатам и оценочным данным второго национального обследования по детскому труду, проведенного Национальным статистическим комитетом КР при поддержке МОТ, выявлена устойчивая положительная динамика в снижении численности детей, вовлеченных в детский труд: с 32,9% в 2007 году до 27,8% в 2014 году.

Однако увеличилась доля опасного детского труда с 12,5% в 2007 году до 18,6% в 2014 году, и число детей составило 276,2 тысячи.

В этой связи запускается пилотный проект, основными целями которого являются перспективы стратегии борьбы с детским трудом через вовлечения в продуктивную занятость и расширение экономических возможностей уязвимых семей на основе результатов оценки рыночных схем и анализ производственно-бытовых цепочек хлопка и фасоли.

"Несмотря на определенные положительные результаты по предотвращению детского труда, все еще существует ряд проблем. Заинтересованные госорганы, органы МСУ и представители НКО должны усилить и скоординировать свои действия. Должна реально работать система выявления и сопровождения таких детей", - передает пресс-служба слова заместитель министра Жылдыз Полотовой.

Также отмечено, что на днях прошел семинар по обсуждению искоренения эксплуатации детского труда в Кыргызстане. В нем приняли участие представители министерств и ведомств, полномочных представительств правительства КР в областях, ОМСУ и НКО.