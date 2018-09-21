Первый вице-премьер проверил готовность ТЭЦ Бишкека к отопительному периоду

Сегодня, 21 сентября, первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов посетил ТЭЦ города Бишкек и проверил ее готовность к отопительному периоду. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что первый вице-премьер лично ознакомления с ходом строительства нового цеха химической водоочистки, а также угольного склада, работой турбинного и котельного цехов.

Директор предприятия Андрей Воропаев проинформировал о поставках топлива на станцию, проводимых работах на ТЭЦ по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

"В настоящее время ведутся работы по утеплению и остеклению турбинного и котельных цехов, ожидается поставка контрольно-измерительных приборов. Проводится, согласно графику, ремонт основного и вспомогательного оборудования", - проинформировал директор предприятия Андрей Воропаев.

На что Боронов, отметив важность принятия исчерпывающих мер по своевременному и качественному выполнению всех ремонтных работ для обеспечения бесперебойного тепло- и водоснабжения во время предстоящего отопительного периода, поручил завершить все работы в срок согласно графику строительно-монтажных работ.

Он также подчеркнул, что после завершения строительства нового цеха химической водоочистки необходимо провести комиссионную приемку с участием специалистов соответствующих государственных органов и энергетических компаний.

Отметим, что в данный момент в парламенте проходит заседание фракции СДПК, где первоочередный вопрос - подготовки ТЭЦ Бишкека к отопительному сезону.