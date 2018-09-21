Жээнбеков: У меня появилось много незнакомых мне "родственников"

Вчера на встрече с жителями Кеминского района президент Сооронбай Жээнбеков еще раз дал понять, что не допустит в Кыргызстане семейно-кланового правления.

По его словам, уже появились незнакомые ему "друзья" и "родственники", которые прикрываются его именем.

- Я никому из родственников не позволю вмешиваться в мою работу. Уже появились разговоры, что Жээнбеков становится как Бакиев. Это не так! Я никогда не допущу семейного правления. Если что-то такое будет, то приму соответствующие меры. Все это поняли уже, но, как я слышал, становится больше совершенно незнакомых мне "друзей" и "родственников", которые прикрываются моим именем. Либо пытаются на работу устроиться, либо еще что-то. Я уже дал распоряжение, если такие факты подтвердятся, то к таким людям будут приняты жесткие меры, - сказал он.

Глава государства отметил также, что деятельность прошлых президентов стала для него ценным уроком.

- Моя основная цель – мирно передать свои президентские полномочия. Хотелось бы жить потом с народом в мире и согласии, - добавил он.

Напомним, вчера президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетил Кеминский район Чуйской области, где встретился с местными жителями.