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Жээнбеков: У меня появилось много незнакомых мне "родственников"

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- Бакыт Стамов
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Вчера на встрече с жителями Кеминского района президент Сооронбай Жээнбеков еще раз дал понять, что не допустит в Кыргызстане семейно-кланового правления.

По его словам, уже появились незнакомые ему "друзья" и "родственники", которые прикрываются его именем.

- Я никому из родственников не позволю вмешиваться в мою работу. Уже появились разговоры, что Жээнбеков становится как Бакиев. Это не так! Я никогда не допущу семейного правления. Если что-то такое будет, то приму соответствующие меры. Все это поняли уже, но, как я слышал, становится больше совершенно незнакомых мне "друзей" и "родственников", которые прикрываются моим именем. Либо пытаются на работу устроиться, либо еще что-то. Я уже дал распоряжение, если такие факты подтвердятся, то к таким людям будут приняты жесткие меры, - сказал он.

Глава государства отметил также, что деятельность прошлых президентов стала для него ценным уроком.

- Моя основная цель – мирно передать свои президентские полномочия. Хотелось бы жить потом с народом в мире и согласии, - добавил он.

Напомним, вчера президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетил Кеминский район Чуйской области, где встретился с местными жителями.


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URL: https://www.vb.kg/373631
Теги:
Кеминский район, клановость, трайбализм, семейное правление, Бакиевы, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Калыс Алиев
21.09.2018, 11:16
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 125
Минусов: 133
Комментариев: 213

Похожее начали президента подставить таким путём что бы среди народа появились недовольство но они пожалеет об этом, таких людей надо сразу сажать строго по закону наказать.

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