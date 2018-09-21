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Договор по "Безопасному городу" заключат с "Вегой" в сжатые сроки

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- Оксана Гут
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Договор по реализации проекта "Безопасный город" будет заключен с компанией "Вега" в максимально сжатые сроки. Об этом VB.KG заявил глава конкурсной комиссии, заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи КР Кубаныч Шатемиров.

Он сообщил, что накануне, 20 сентября, пришло заключение аудиторской компании о том, что консорциум "Вега" стал победителем конкурса в соответствии со всеми нормами госзакупок.

- Тендерная комиссия оценила всю общую документацию на соответствие поданной заявке квалификационным требованиям. И определила компанию "Вега" победителем по обоим лотам. Далее наше решение было передано в независимую аудиторскую компанию, которая также заключила, что все проведенные мероприятия соответствуют процедурам в сфере госзакупок, - рассказал Шатемиров.

Он подчеркнул, что ГКИТиС намерен в ближайшее время заключить с победившей компанией договор на реализацию "Безопасного города".

- Это тоже достаточно непростые мероприятия по части обсуждения условий договора. У нас есть время согласно регламенту, но мы хотим сделать это в максимально сжатые сроки. Тем более, что сам проект договора у нас уже готов. Его составляла межведомственная рабочая группа. Осталось получить гарантийное обеспечение его исполнения от выигрышной компании, - сказал чиновник.

Следует отметить, что гарантийное обеспечение исполнения в размере 10% от общей стоимости "Вега" обязана внести до заключения самого договора.

Напомним, по результатам торгов, проведенных 4 сентября, победил Консорциум во главе с компанией "Вега", снизив стартовую стоимость на сумму примерно в четверть млрд сомов.

АО "Концерн радиостроения ВЕГА" остановилась на сумме 1 млрд 125 млн 765 тысяч 277 сомов 48 тыйын – за первый лот и 1 млрд 195 млн 575 тысяч 730 сомов 47 тыйынов – за второй.

Возмещать эти средства инвестор будет из суммы оплачиваемых штрафов.

Предполагается, что в рамках первой фазы проекта "Безопасный город" будет установлено 38 камер фиксации нарушения на перекрестках, 52 – на скоростных рубежах и участках междугородных трасс и еще 20 передвижных комплексов.

Вторая фаза – это установка 48 видео камер на дорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-аэропорт "Манас", КПП "Ак-Жол".


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URL: https://www.vb.kg/373633
Теги:
госзакупки, ДТП, тендер, штраф, информационные технологии, видеонаблюдение, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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