Умер президент Вьетнама

Вьетнамский президент Чан Дай Куанг умер в пятницу, 21 сентября, сообщает агентство France-Presse.

По данным новостного агентства Вьетнама (VNA), Чан Дай Куанг ушел из жизни в 10:05 по местному времени (06:05 мск) в Военном госпитале, где находился под наблюдением врачей. Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь.

Президент умер на 62-м году жизни. Чан Дай Куанг возглавлял Вьетнам с 2016 года и являлся 10-м президентом страны.