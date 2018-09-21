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Умер президент Вьетнама

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- ВБ
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Вьетнамский президент Чан Дай Куанг умер в пятницу, 21 сентября, сообщает агентство France-Presse.

По данным новостного агентства Вьетнама (VNA), Чан Дай Куанг ушел из жизни в 10:05 по местному времени (06:05 мск) в Военном госпитале, где находился под наблюдением врачей. Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь.

Президент умер на 62-м году жизни. Чан Дай Куанг возглавлял Вьетнам с 2016 года и являлся 10-м президентом страны.


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URL: https://www.vb.kg/373637
Теги:
президент, Вьетнам
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Комментарии
скафнюк
21.09.2018, 11:50

соболезнование народу вьетнама..кыргызам срочно надо резать жылкы в неограниченном количестве дабы поддержать народ вьетнама в их горе..аш надо потом не забыть провести на национальном уровне..курсак дело святое..чучук тоже..

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