Умер президент Вьетнама

соболезнование народу вьетнама..кыргызам срочно надо резать жылкы в неограниченном количестве дабы поддержать народ вьетнама в их горе..аш надо потом не забыть провести на национальном уровне..курсак дело святое..чучук тоже..
Вьетнамский президент Чан Дай Куанг умер в пятницу, 21 сентября, сообщает агентство France-Presse.
По данным новостного агентства Вьетнама (VNA), Чан Дай Куанг ушел из жизни в 10:05 по местному времени (06:05 мск) в Военном госпитале, где находился под наблюдением врачей. Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь.
Президент умер на 62-м году жизни. Чан Дай Куанг возглавлял Вьетнам с 2016 года и являлся 10-м президентом страны.