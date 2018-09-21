Боец без правил вызвал на ринг мужчину, избившего водителя "Скорой"

Случай, произошедший в Алматы четыре дня назад никого не оставил равнодушным. Напомним, 18 сентября мужчина подрезал машину "Скорой помощи", вытащил из кабины водителя - пожилого мужчину, и избил его.

После того, как видео разлетелось по Сети, к нападавшему также через Интернет обратился Сабит Жусупов, боец без правил.

"Если ты боец, дерешься на улице, бьешь пожилых людей, давай, встретимся со мной. Подними на меня руку. Я готов оплатить тебе перелет и медицинский осмотр. Либо я прилечу к тебе в Алматы. Без разницы - где. В клетке, на ринге, по правилам, без правил, я готов. Я тебя научу уважать старших", - очень спокойно и хладнокровно предложил Сабит.

Этот боец без правил еще молодой, но уже известен в спортивных кругах. По данным сайта fighttime.ru, на 2 поражения у него 5 побед. После "предложений встретиться" от таких ребят лучше куда-нибудь спрятаться...

Что видимо, образно говоря, и решил сделать Али Демир.

Он также опубликовал видеообращение, в котором попросил прощения у водителя, на которого напал, и всех казахстанцев.

"Я, гражданин Турции Али Демир, искренне прошу прощения у всех казахстанцев за произошедшее 18 сентября на пересечении улиц Наурызбай батыра и Макатаева. Прошу прощения у водителя скорой помощи Николая Кучмы. Я признаю свою ошибку. В те дни я был в стрессе. Причина этому - украденный автомобиль. Это зафиксировано в официальных документах. Конечно, это не оправдывает мои действия. Прошу меня понять народ Казахстана. В жизни мужчины может быть такое. Я отец, есть жена и 5-месячная дочь. Они казахстанцы. Вся моя работа в Казахстане. Уже 7 лет живу здесь. Я не хочу, чтобы за мои ошибки страдала моя семья. Поэтому очень прошу ради моей семьи и дочери отнестись с пониманием. Еще раз у казахстанцев и у водителя прошу прощения!" - говорит гражданин Турции.

По данным СМИ РК, Демира отпустили под залог на время следствия. А 61-летний водитель "Скорой помощи" Николай Кучма госпитализирован. Действия подозреваемого квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК.